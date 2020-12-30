Рейсы будут осуществляться каждый вторник и субботу.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 года запустит рейсы из Киева в Гамбург (Германия), сообщила пресс-служба компании.

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«Больше направлений - больше возможностей: с 29 мая 2021 года SkyUp открывает летную программу Киев - Гамбург - Киев», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.

Еще новые рейсы из Украины:

SkyUp Airlines c 29 марта 2021 года запускает регулярные рейсы из Киева в немецкие города Берлин и Штутгарт.

С 28 мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Дюссельдорф.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец