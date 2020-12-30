Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 29 мая 2021 года запустит рейсы из Киева в Гамбург (Германия), сообщила пресс-служба компании.
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«Больше направлений - больше возможностей: с 29 мая 2021 года SkyUp открывает летную программу Киев - Гамбург - Киев», - сказано в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.
Еще новые рейсы из Украины:
- SkyUp Airlines c 29 марта 2021 года запускает регулярные рейсы из Киева в немецкие города Берлин и Штутгарт.
- С 28 мая 2021 года компания запустит рейсы из Киева в Дюссельдорф.
Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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