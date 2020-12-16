Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines c 29 марта 2021 года запускает регулярные рейсы из Киева в немецкий Штутгарт, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Также пресс-служба сообщила, что компания запланировала активное расширение маршрутной сети в страны Европы как из Киева, так и из регионов, о котором сообщит в ближайшее время.

Что этому предшествовало

SkyUp Airlines c 29 марта 2021 года запускает рейсы из Киева в Берлин.

В декабре-январе авиакомпания выполнит нерегулярные рейсы из Киева в Ташкент (Узбекистан), а также из Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан) в Киев.

Также в декабре-январе украинская SkyUp Airlines выполнит 5 нерегулярных рейсов в Европу: два – из Киева в Прагу и другой чешский город Пардубице; три – из Львова в Париж, Прагу и Неаполь.

Справка УНИАН

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец