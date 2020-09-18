Авиакомпания рассчитывает выполнить всего 40% рейсов от уровня расписания октября 2019 года

Ryanair сократит в октябре 20% провозных емкостей в дополнение к ранее анонсированному 20% уменьшению объема перевозок.

Таким образом, авиакомпания рассчитывает выполнить всего 40% рейсов от уровня расписания октября 2019 года, пишет avianews.com.

Решение о сокращении позволит Ryanair поддерживать загрузку самолетов на уровне более 70%. В октябре 2019 года на рейсах Ryanair было занято 96% кресел или 181 место из 189.

В Ryanair отмечают, что вынуждены были пойти на новые сокращения расписания из-за правительств стран ЕС, которые постоянно вводят новые ограничения на поездки или меняют политику в отношении путешествий. При этом, многие изменения вводятся в действие практически сразу после анонсирования.

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Таким образом, отмечают в лоукостере, это уменьшает число сделанных заранее бронирований.

К примеру в Украине, пишет avianews.com, Ryanair отменил рейсы по 23 маршрутам из 31 на вторую половину сентября после ввода запрета на въезд большинства иностранцев в страну. Эти ограничения власти ввели через день после официального анонса.

Пока что авиакомпания не приняла решения об изменении зимнего расписания, которое будет действовать с 25 октября 2020 года по 28 марта 2021 года. Однако в Ryanair допустили, что может потребоваться аналогичное сокращение провозных емкостей, если правительства будут продолжать политику по ограничению поездок и экономической активности.

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Автор: УНИАН