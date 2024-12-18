Современная Венеция - это более сотни островов, насыпанных в давние времена посреди лагуны, и новые кварталы на материке.

Венеция, которая стоит на более сотни островов посреди прибрежной лагуны, расширила свою территорию за счет нового острова, который образовался благодаря недавно установленным городским противопаводковым барьерам. Об этом пишет Sky News.

Бакан - это небольшой участок земли вблизи острова Сант'Эразмо в Северной Венецианской лагуне. Добраться до него можно только на частной лодке. Остров популярен среди местных жителей в летние месяцы как место отдыха от суетливого города и толп туристов.

Однако существовал остров только летом, а в зимние месяцы он скрывался под морскими волнами. Но теперь, благодаря новой системе защиты лагуны от наводнений, остров стал доступным круглый год.

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"Барьер... увеличивает скорость потока воды в лагуне, когда она открыта, то есть поступает больше песка, помогая поддерживать Бакан. А благодаря поднятию барьера зимой, чтобы остановить высокую воду, остров защищён от волн, которые раньше размывали его", - сказал инженер Джованни Чеккони, который работал над возведением барьера.

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Как писал УНИАН, с апреля Венеция начала официально брать плату за въезд с туристов, которые приезжают на один день. Теперь те, кто не планируют оставаться в городе хотя бы на одну ночь, должны будут заплатить 5 евро. Плату будут взимать только в дневные часы и только в дни наибольшего наплыва туристов.

Власти Венеции объясняют решение ввести входную плату в город попытками защитить памятник всемирного наследия ЮНЕСКО от негативных последствий чрезмерного туризма. Впрочем, многие эксперты считают, что введенные меры вряд ли существенно изменят ситуацию в городе, который ежедневно штурмуют толпы туристов.

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