Венеция, которая стоит на более сотни островов посреди прибрежной лагуны, расширила свою территорию за счет нового острова, который образовался благодаря недавно установленным городским противопаводковым барьерам. Об этом пишет Sky News.
Бакан - это небольшой участок земли вблизи острова Сант'Эразмо в Северной Венецианской лагуне. Добраться до него можно только на частной лодке. Остров популярен среди местных жителей в летние месяцы как место отдыха от суетливого города и толп туристов.
Однако существовал остров только летом, а в зимние месяцы он скрывался под морскими волнами. Но теперь, благодаря новой системе защиты лагуны от наводнений, остров стал доступным круглый год.
"Барьер... увеличивает скорость потока воды в лагуне, когда она открыта, то есть поступает больше песка, помогая поддерживать Бакан. А благодаря поднятию барьера зимой, чтобы остановить высокую воду, остров защищён от волн, которые раньше размывали его", - сказал инженер Джованни Чеккони, который работал над возведением барьера.
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Как писал УНИАН, с апреля Венеция начала официально брать плату за въезд с туристов, которые приезжают на один день. Теперь те, кто не планируют оставаться в городе хотя бы на одну ночь, должны будут заплатить 5 евро. Плату будут взимать только в дневные часы и только в дни наибольшего наплыва туристов.
Власти Венеции объясняют решение ввести входную плату в город попытками защитить памятник всемирного наследия ЮНЕСКО от негативных последствий чрезмерного туризма. Впрочем, многие эксперты считают, что введенные меры вряд ли существенно изменят ситуацию в городе, который ежедневно штурмуют толпы туристов.