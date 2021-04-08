Тепер украинцы и иностранцы с ВНЖ в Украине смогут избежать самоизоляции по приезду при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об изменениях в порядке пересечения государственной границы в условиях карантина.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

В частности, отмечается, что теперь не нужна самоизоляция гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины и получившим отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы. В ГПСУ отметили, что ранее время сдачи ПЦР-теста для украинцев ограничивалось 48 часами, теперь его продлили до 72 часов.

Также в сообщении сказано, что отрицательный результат ПЦР-тестирования не требуется иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет.

По новой редакции документа, для пересечения государственной границы на въезд в Украину иностранцы должны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный зарегистрированной в Украине страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс). Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и быть действующим на срок пребывания в Украине.

Отмечается, что полис страхования не нужен таким категориям иностранцев: иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, признанным беженцами, или лицам, которые нуждаются в дополнительной защите, работникам дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей, водителям и членам экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные и маятниковые перевозки, членам экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, военнослужащим (подразделений) Вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

В ГПСУ сообщили, что Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 года № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Кабинет министров принял решение, которым определен для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающим в Украине, такой же порядок въезда, как для граждан Украины (наличие ПЦР-теста или самоизоляция).

Условия въезда в Украину из других стран

22 марта 2021 года Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну. Теперь же все без исключения пассажиры, прибывающие в Украину из любых других стран, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус. При этом для иностранцев и граждан Украины действуют разные правила.

Для пересечения границы Украины иностранцам нужен отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения госграницы. Без наличия результата теста иностранцу должны отказать в посадке на самолет в стране отбытия. Иностранцы не имеют право заменить тестирование самоизоляцией.

Въезжающие в страну граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства с ВНЖ в Украине имеют два варианта: сдать тест на коронавирус в стране отбытия не более чем за 72 часа до пересечения госграницы или же отправиться по прилету домой на двухнедельную самоизоляцию с использованием приложения "Дій вдома", с возможностью досрочного прекращения карантина при наличии негативного результата теста.

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Автор: Надя Пришляк