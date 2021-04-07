Кабинет министров принял решение, которым определено для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, такой порядок въезда, как для граждан Украины (наличие ПЦР-теста или самоизоляция).
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.
Также предполагается исключить необходимость наличия ПЦР-тестов для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.
Решение принято без обсуждения.
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