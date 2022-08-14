О том, что такое сервис, работники туристической отрасли России и вовсе забыли. Это - одна из главных проблем.

В России говорят, что внутренний туризм сейчас переживает подъем, и вперед вырываются не самые очевидные направления.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, отдыхать на собственных российских курортах придется скорее от безысходности, а не по собственному желанию.

Поэтому журналисты составили целый список проблем, с которыми уже сегодня сталкиваются туристы, путешествуя по РФ.

1. Огромные цены - первая и главная причина, по которой отдых внутри страны закрыт для большей части населения. Ведь отдохнуть в России оказалось в разы дороже, чем на самых популярных мировых курортах. Кроме того, нефтяная страна заламывает огромные цены на бензин для собственных граждан

2. Антисанитария. Если вы не можете заплатить за отдых в 5-звездочном отеле, скорее всего, на российских курортах вас встретят горы мусора. Грязные пляжи и грязная вода, в которой неприятно плавать - вот что встречает туристов. И если вы поедете в отпуск с детьми, то, без преувеличения, ставите под угрозу их жизни.

3. Отсутствие инфраструктуры. Ни о каких удобствах для российского туриста, конечно, же речь не идет. О таком элементарном для туризма явлении как нормальные дороги в России вообще никто не слышал. Ко многим достопримечательностям просто не подъехать. Ну, и, конечно, как тут не вспомнить постоянные потопы в Сочи, после которых туристам ничего не остается, кроме как покупать новое авто.

4. Огромные скопления людей. Оказалось, что жителей России гораздо больше, чем существующих там курортов. Поэтому теперь придется жить в Советском союзе и привыкать стоять в очередях даже за шезлонгом или заходом в море.

5. Хамство. О том, что такое сервис, работники туристической отрасли России и вовсе забыли. Продают даже тень на пляже за деньги. В сети "завирусилось" видео, как владельца гостиницы орет и оскорбляет постояльцев за то, что они попросили убрать в номере.

6. Кричащая дискриминация. "Если ты бурят, калмык, чеченец и хочешь приехать посмотреть столицу, жилье тебе никто не сдаст. А если вдруг персонал отеля заподозрит тебя в нетрадиционной ориентации, твоему отпуску точно конец", - отмечают журналисты.

Напомним, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%. А чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, предложит странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

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