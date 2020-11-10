Жителям страны запрещено выходить из дома с 11 ноября с 22:00 до 06:00.

Правительство Албании приняло решение ввести жесткие противоэпидемические меры по всей стране после всплеска новых случаев коронавируса в последние недели.

Читайте такжеУкраина обновила "коронавирусный" список: "красных" стран стало чуть меньшеОб этом сообщает "Европейская правда"со ссылкой на Балканский обозреватель.

Гражданам запрещено выходить из дома с 11 ноября с 22:00 до 06:00. Исключения делаются только в случаях, связанных с рабочей необходимостью.

Бары и рестораны не будут работать с 22:00 до 06:00, за исключением предоставления услуг доставки еды.

Сотрудникам предприятий и учреждений рекомендуется работать дома. Новые меры будут действовать в течение трех недель.

Школы не будут закрыты, поскольку, как отметили местные чиновники, они не являются очагами заражения.

В воскресенье Албания зафиксировала новый максимум ежедневных случаев коронавируса - 501. За последние пять недель в стране уровень положительных тестов вырос до 44%.

Другие новости туризма

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН