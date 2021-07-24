Испания 27 июля открывает границы для украинцев

Для въезда в Испанию надо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат PCR-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда, или справку о выздоровлении.

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