Испания с 27 июля открывает границы для украинцев.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в микроблоге в Twitter.
"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается", -говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Испании предлагают семьям со всего мира бесплатные дома и работу: какие условияДля въезда в Испанию необходимо иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или диагностическую справку (отрицательный результат PCR-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда), или справку о выздоровлении.
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