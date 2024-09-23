Такой случай возмутил людей, которые увидели это видео в соцсети.

Видео пользовательницы TikTok Джесс Смит стало вирусным после того, как она рассказала, что забронировала первый ряд в самолете в качестве подарка, однако потом поняла, что на самом деле заняла одно из самых неудобных мест на судне, передает The Independent.

Смит сняла себя на видео, как она сидит на своем месте, а затем перевернула камеру, чтобы показать, что она повернута боком и сидит напротив всего самолета, а все остальные пассажиры сидят лицом к ней. Она подписала свое видео словами, что она "никогда не оправится" от этого инцидента.

Такой случай возмутил других пользователей соцсети. В частности они спрашивали Смит, какая это была авиакомпания, чтобы избежать такого опыта, когда другие люди весь полет смотрят на них.

"Я бы законно попросила выйти и отменить свой билет. Моя тревожность никогда не сможет", - заметил один пользователь, в то время как другой сказал, что это была бы отличная возможность встретиться со своими страхами лицом к лицу.

"Я хочу сделать это просто как экспозиционную терапию. Мол, нет буквально никакого выбора, кроме как встретиться с этим и пройти через это", - подчеркнули они.

"Я думаю, что это так же неудобно для людей спереди", - добавил другой, подчеркнув, что те, кто сидит в первом ряду лицом к передней части самолета, не будут иметь другого выбора, кроме того, как весь полет смотреть на человека, который сидит в кресле, обращенном сзади.

Путешествия самолетом - последние новости

Как писал УНИАН, в Китае две пассажирки самолета, который направлялся из юго-западного города Гуйян в Шанхай, заперли в туалете чужого ребенка, который громко плакал. В частности пассажирка сняла на видео, как несет в туалет девочку. Она объяснила это тем, что хотела "помочь" людям, которые страдали от ее криков.

В свою очередь генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири требует ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не более двух напитков в ожидании рейсов. По его словам, чрезмерное употребление алкоголя приводит к вспышкам ярости во время полетов.

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