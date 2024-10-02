В этом году крупнейший в Украине фестиваль современного искусства будет посвящен Покрове.

С 18 по 20 октября 2024 года Запорожье впервые в своей истории будет принимать международный фестиваль современного искусства "GogolFest", который в последний раз в Украине проводили еще до начала полномасштабной войны – в октябре 2021 года в Днепре.

Как рассказал директор фестиваля Максим Демский, в этом году он будет посвящен Покрове – дню защиты высшими силами воинов, защищающих свою страну, свою веру и своих людей. Также участники мероприятия будут чествовать День Украинского Казачества, которые три века назад стояли у истоков борьбы за становление Украинской Независимости.

Сообщается, что мероприятие откроет девятиметровая инсталляция, которая является центральной частью будущего мемориального комплекса "Посадка. Дерево памяти". Он будет представлять собой огромное металлическое дерево, на каждой ветке которого будет запечатлена память о воинах, отдавших свои жизни за Украину. Создал мемориал режиссер и действующий военный Дмитрий Костюминский.

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Традиционно во время "Гогольфеста" состоятся выступления известных украинских групп, в том числе Dakh Daughters, "Пиріг і Батіг" и Zapaska.

Кроме того, в рамках фестиваля впервые в Украине будет сыгран спектакль "Город Марии", который до этого восемь раз показывали на крупнейшем европейском театральном фестивале в Авиньоне (Франция).

Также зрители увидят украинско-немецкий проект "Сердце Матери: Дети хранят наши слезы" от знаменитого режиссера, основателя первого в Украине независимого театра "Дах" Владислава Троицкого – спектакль о трагедии матерей, чьи дети на фронте. Сразу после этого он отправится с показами в Гамбург.

Дополнит программу фестиваля спектакль "Солнечный народ", который также много раз был представлен в Швейцарии, Германии, Польше, Франции и других странах, и мультимедийная инсталляция "Хранилище Покрова" в укрытии – как место покоя, где можно будет послушать произведения украинских авторов и увидеть работы украинских художников. Отдельный арт объект – интерактивная конструкция из старых чемоданов, куда каждый сможет положить что-то особенное для себя и дополнить инсталляцию.

Во время мероприятия организаторы обещают соблюдать все нормы безопасности: большинство событий состоятся непосредственно в укрытиях, а другие – в зданиях, оборудованных бомбоубежищами.

Подробнее о программе фестиваля можно будет узнать по ссылке.

Что известно о фестивале GogolFest

Фестиваль современного искусства ГогольFest был основан в 2007 году по инициативе режиссера и руководителя театра "Дах" Владислава Троицкого, а по концепции он сочетал в себе современные театр, музыку, кино, перфоманс, образовательную, визуальную и детскую программы.

До 2017 года фестиваль проходил только в Киеве, периодически меняя локации – от арт-завода "Платформа" до ВДНХ, а с 2017 года его начали проводить в разных городах Украины, в частности, в Днепре, Мариуполе, Херсоне и Виннице. В 2020 и 2021 годах участников фестиваля доставляли в Херсон и Днепр на специальном тематическом поезде.

В 2019 году GogolFest вошел в пятерку лучших фестивалей Европы по версии EFFE Awards 2019-2020.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2024 года в Запорожье также возобновил работу городской ботанический сад, который был закрыт с начала полномасштабной войны России в Украине 24 февраля 2022 года.

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