В первую очередь, изменения будут наблюдаться в работе отелей и продолжительности путешествий.

Эксперты по туризму и индустрии гостеприимства спрогнозировали, как изменится формат путешествий в 2021 году, учитывая пандемию коронавирусу и предстоящую вакцинацию.

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Как пишет издание The Sun, по мнению профильных экспертов, программа вакцинации, уже запущенная в развитых странах, дала туристической индустрии надежду на то, что некоторые из текущих ограничений на поездки будут сняты. Однако авиакомпании, отели и курорты все равно будут вынуждены принимать новые меры на постоянной основе.

Бесплатные бонусные ночи в отелях

Многие отели ввели программы длительного проживания, которые предлагают дополнительные ночи бесплатно при бронировании длительного отпуска. Это связано с тем, что в этом году путешественники, вероятно, будут брать меньше коротких отпусков, отдавая предпочтение одному более длительному периоду, чтобы минимизировать риски, которые могут повлиять на поездку в последнюю минуту.

«Путешественники будут стремиться совершать меньше поездок - если не из-за текущих ограничений на поездки, то ради того, чтоб получить от поездки максимум впечатлений, пока есть шанс выехать. Неуверенность в будущем может привести к тому, что люди выложатся изо всех сил ради одного большого путешествия, вместо того, чтобы рисковать несколькими более короткими, которые могут быть отменены», - пояснил аналитик GlobalData по путешествиям и туризму Ральф Холлистер в комментарии Fox News.

Бесконтактное обслуживание

Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться отелям - это минимизация контактов в общих зонах, где вирус может легко распространяться. Это привело к тому, что многие теперь предлагают бесконтактную регистрацию, чтобы избавиться от длинных очередей на стойках регистрации.

Гостиничные номера также становятся бесконтактными - некоторые полностью отказываются от ключей к номерам и предлагают ключ от номера в мобильном приложении, в то время как другие варианты включают изъятие или более регулярную замену часто используемых предметов, таких как кофемашины и одеяла.

При этом отели со "шведским столом", вероятно, будут менее популярны из-за сложности поддержания в них необходимой чистоты. Вместо этого многие курорты предлагают обеды только за столом или варианты «хватай и уходи», а также питание в номере.

Уединенные места для отдыха

Многолюдные гостиничные курорты в новом сезоне перестанут пользоваться популярностью из-за нежелания отдыхающих контактировать с другими людьми, особенно это касается семей с детьми. Даже в Европе семьи, скорее всего, предпочтут отдых на уединенной атономной вилле, а не в отелях.

При этом туристы будут больше обращать внимание на пешие или велосипедные прогулки в менее известные населенные пункты, отказываясь от поездок в популярные города и посещения всемирноизвестных достопримечательностей, где традиционно наблюдается большой поток туристов.

Путешествия на короткие расстояния

Ожидается, что большинство направлений дальнего следования останутся недоступными, по крайней мере, до конца года. Это включает в себя Австралию, Новую Зеландию и ряд других стран.

Туризм и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко