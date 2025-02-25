Венскую кофейню Gota Coffee Experts признали лучшей в Европе в 2025 году. При этом в мировом рейтинге World's 100 Best Coffee Shops этому популярному кофейному заведению в Австрии досталось третье место.
Согласно информации на сайте кофейни, она была основана в 2017 году как небольшое заведение всего на восемь мест, но к 2021 году Gota Coffee Experts разрослась уже до 45 мест.
Второе место заняла кофейня Tim Wendelboe в норвежской столице Осло, а третье – парижская Kawa.
10 лучших кофеен в Европе
- Gota Coffee Experts, Вена, Австрия
- Tim Wendelboe, Осло, Норвегия
- Kawa, Париж, Франция
- Hola Coffee Lagasca, Мадрид, Испания
- Kross Coffee Roasters, Ханья, Греция
- MOK Coffee, Брюссель, Бельгия
- Nomad Frutas Selectas, Барселона, Испания
- Faro, Рим, Италия
- 7g Roaster, Вила-Нова-ди-Гая, Португалия
- Crno Zrno, Любляна, Словения
Тем временем, лучшая кофейня мира по мнению экспертов World's 100 Best Coffee Shops находится в австралийском Сиднее – она называется Toby’s Estate Coffee Roasters.
Украинские кофейни в рейтинг не попали, но мы-то знаем, что они могут утереть нос многим западным заведениям – как по дизайну и сервису, так и по качеству кофе.
Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали, где в мире самый вкусный кофе – чаще всего этот бодрящий напиток хвалили во Вьетнаме, Колумбии и Италии.
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