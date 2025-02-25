Вполне ожидаемо лучшая европейская кофейня находится в австрийской столице Вене.

Венскую кофейню Gota Coffee Experts признали лучшей в Европе в 2025 году. При этом в мировом рейтинге World's 100 Best Coffee Shops этому популярному кофейному заведению в Австрии досталось третье место.

Согласно информации на сайте кофейни, она была основана в 2017 году как небольшое заведение всего на восемь мест, но к 2021 году Gota Coffee Experts разрослась уже до 45 мест.

Второе место заняла кофейня Tim Wendelboe в норвежской столице Осло, а третье – парижская Kawa.

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10 лучших кофеен в Европе

Gota Coffee Experts, Вена, Австрия Tim Wendelboe, Осло, Норвегия Kawa, Париж, Франция Hola Coffee Lagasca, Мадрид, Испания Kross Coffee Roasters, Ханья, Греция MOK Coffee, Брюссель, Бельгия Nomad Frutas Selectas, Барселона, Испания Faro, Рим, Италия 7g Roaster, Вила-Нова-ди-Гая, Португалия Crno Zrno, Любляна, Словения

Тем временем, лучшая кофейня мира по мнению экспертов World's 100 Best Coffee Shops находится в австралийском Сиднее – она называется Toby’s Estate Coffee Roasters.

Украинские кофейни в рейтинг не попали, но мы-то знаем, что они могут утереть нос многим западным заведениям – как по дизайну и сервису, так и по качеству кофе.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали, где в мире самый вкусный кофе – чаще всего этот бодрящий напиток хвалили во Вьетнаме, Колумбии и Италии.

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