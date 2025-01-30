Чаще всего путешественники хвалили кофе во Вьетнаме, Колумбии и Италии.

Вы наверняка хоть раз слышали жалобы от украинцев, что в Европе невкусный кофе – да еще и существенно дороже, чем в Украине. Однако пользователи Reddit в своем новом обсуждении утверждают, что по всему миру можно найти тот самый идеальный кофе, за которым обязательно захотчется вернуться.

"В своей жизни я выпил много отличного кофе, но одна чашка выделяется среди остальных. Я был в Панаме, посетил небольшую кофейную ферму в регионе Бокете, известную тем, что она производит один из лучших кофе Geisha в мире. Я слышал эту шумиху и раньше, но ничто не могло подготовить меня к тому первому глотку. Аромат был просто нереальным – как жасмин, мед и тропические фрукты одновременно. Вкус? Не похожий ни на один кофе, который я когда-либо пробовал. Яркий, чайный и такой сложный, что казалось, будто он меняется с каждым глотком. Никакой горечи, никакой резкости – только этот мягкий, почти потусторонний опыт. Это был тот кофе, который заставил меня остановиться и подумать: о... так вот каким может быть кофе", – поделился опытом автор опроса с ником Remember-My-Name.

Тем временем, немало пользователей в комментариях сошлись во мнении, что невероятно вкусный кофе подают во Вьетнаме и Японии. В частности, они советовали обязательно попробовать яичный кофе во вьетнамском городе Ханой.

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Также немало участников опроса отметили, что вкуснейший кофе подают в Колумбии – стране Южной Америки, являющейся одним из крупнейших экспортеров кофейных зерен в мире.

"Я думаю, Вьетнам здесь явный победитель в целом. Но моя лучшая чашка кофе была в Колумбии, и я буквально жил на кофейной плантации. Мои вторая, третья, четвертая, пятая и шестая лучшие чашки были во Вьетнаме. Просто поразительно, насколько хороши они в кофе. Каждое место просто поражает", – написал пользователь Recoil42.

Среди европейских кофейных направлений пользователи чаще всего упоминали Италию и Испанию.

"Я бы вернулся в Италию только ради капучино", – отметил пользователь AdThat3668.

"Мой первый кортадо в Мадриде. Любой эспрессо, который подают в любом баре в Италии. И вьетнамский кофе, который я пил на холмах к северу от Сапы с видом на рисовые поля. Я не могу выбрать между ними. Я бы телепортировался обратно в любой из них, или, в случае Италии, во все из них", – написал путешественник с ником WellTextured.

К слову, редактор УНИАН.Туризм также однажды вернулся в другой город только ради того (ладно, не только), чтобы попробовать тот самый кофе, которого больше нигде нет – "эспрессо-джин-тоник" в Book Coffee Shop в румынском Брашове.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали о блюдах, в которые они "влюбились навсегда" на отдыха.

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