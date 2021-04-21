Полный маршрут линии - Львов - Мукачево - Ницца - Ле-Канне - Марсель - Экс-ан-Прованс – Авиньон – Ним – Монпелье.

Крупнейший автобусный перевозчик Европы компания FlixBus с 22 апреля запускает линию из Львова в французский Монпелье с остановками в Мукачево, Ницце и Марселе, сообщила пресс-служба компании.

«Первый рейс новой линии, которая получила номер CUA079, состоится уже 22 апреля. Далее автобусы будут отправляться из Львова каждый четверг в 13:45 со Стрыйского автовокзала и будут делать дополнительную остановку возле Центрального железнодорожного вокзала, а обратно из Монпелье - по вторникам в 12:00», - сказано в сообщении.

Отмечается, что полный маршрут линии - Львов - Мукачево - Ницца - Ле-Канне - Марсель - Экс-ан-Прованс – Авиньон – Ним – Монпелье.

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Отмечается, что Монпелье являет транспортным хабом перевозчика, откуда можно добраться во многие города Франции и в целом Европы.

Также компания сообщила, со Львова (или через Львов) уже проходят 12 прямых линий FlixBus, а именно: Одесса - Прага - Пльзень; Черновцы - Варшава; Львов - Монпелье (партнер-перевозчик: Alexbus); Львов - Острава (партнер-перевозчик: Asik); Киев-Краков-Прага (партнер перевозчик: Transtempo); Киев - Краков - Росток (партнер-перевозчик: Euroclub); Киев - Кельн (партнер-перевозчик: Euroclub); Киев - Карлсруэ (партнер-перевозчик: Euroclub); Киев - Штутгарт (партнер-перевозчик: Euroclub); Киев - Будапешт - Вена (партнер-перевозчик: Euroclub); Львов - Киев (партнер-перевозчик: Euroclub); Ужгород - Киев (партнер-перевозчик: Euroclub).

Напомним, в июле 2020 года крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе компания FlixBus запустила два новых международных рейса из Украины по маршруту Киев-Краков-Прага и Киев-Вильнюс.

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Автор: Павел Степанец