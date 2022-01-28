Для украинских туристов Филиппины пока что все равно останутся закрытыми.

Филиппины с 10 февраля 2022 года откроют границы для полностью вакцинированных от COVID-19 туристов из большинства стран мира.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра туризма Филиппин.

Дополнительно туристам потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Въезд, в частности, будет разрешен гражданам 157 стран, имеющих безвизовый режим с Филиппинами. Украина, к сожалению, в этот список не входит.

Читайте такжеВ Евросоюзе изменили правила для путешествий в условиях пандемииТаким образом Филиппины надеются поднять экономику страны, сильно зависимую от туризма – число туристов, прибывших на Филиппины с ведущих рынков Японии, Южной Кореи и Китая, в прошлом году сократилось на 83%.

Изначально архипелаг, состоящий из более чем 7000 островов, планировал вновь открыться в декабре 2021 года, но власти страны решили отказаться от этих планов из-за ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".

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