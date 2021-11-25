С 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в том случае, если со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев.

Еврокомиссия рекомендует с 1 марта 2022 года впускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Йоханссон заявила на пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.

В частности, она рассказала о принятых сегодня Еврокомиссией решениях.

"У нас будут новые правила для въезда и путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта", - заявила Йоханссон.

По ее словам, люди, которые посещают Євроосюз с целью срочных обязательных поездок, всегда смогут путешествовать в ЕС.

"Сегодня у нас есть список стран, из которых возможны несущественные поездки. В этот список на сегодня внесено около 20 стран. Теперь мы отходим от этого подхода, опирающегося на список стран, переходим к индивидуальному подходу. Это означает, что мы предоставим разрешение вакцинированным людям. Все вакцинированы смогут приезжать в ЕС", - сказала Йоханссон.

Она разъяснила, что значит быть вакцинированным. Вакцинированные граждане не смогут посещать ЕС с 1 марта.

"Если вы привиты вакциной, которая была разрешена и признана Европейской комиссией, вы всегда сможете путешествовать в Европейский Союз. Если вы привиты вакциной, которая была одобрена Всемирной организацией здравоохранения... страны-члены должны впустить вас, но должны иметь дополнительный ПЦР-тест", - отметила Йоханссон.

Кроме того, она сказала, что лица с сертификатом, который подтверждает, что они выздоровели от коронавируса, также могут въехать, если будут иметь дополнительный ПЦР-тест. Также дети до 18 лет смогут всегда приезжать с ПЦР-тестом.

Еврокомиссар добавила, что с 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.

Как сообщал УНИАН, с 22 ноября Австрия ввела жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса в стране. Власти заявили, что с февраля введут обязательную вакцинацию для всего населения.

Между тем Испания исключила Украину из перечня стран, на резидентов которых не распространяются общие ограничения по въезду в Испанию. Таким образом, с 22 ноября 2021 попасть в Испанию смогут полностью вакцинированные от коронавируса туристы из Украины. Отмечается, что Испания признает следующие вакцины: Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко