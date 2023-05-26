В Европе все больше туристов предпочитают поезда со спальными местами.

Пока в Украине ведутся ожесточенные дискуссии по поводу отдельных женских купе, доходя до предложений и вовсе отменить "лежачие купе", в Европе поезда со спальными местами (в том числе с чисто женскими купе) стремительно набирают популярность на фоне стремления местных властей сократить объемы внутренних авиаперевозок ради экологии.

Как пишет Travel Off Path, хотя бюджетные авиарейсы могут показаться дешевле, чем ночные поезда, последние на самом деле экономят путешественникам транспортные расходы и затраты на проживание, ведь спальное место заменяет потребность в гостинице.

Кроме того, центральное расположение европейских вокзалов экономит время и деньги на поездки между отдаленными аэропортами и центрами городов. Затраты и время часто сравниваются или даже уменьшаются в пользу поездов со спальными местами.

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Путешествие по железной дороге также имеет положительное воздействие на окружающую среду. Этот вид транспорта с низким уровнем выбросов углерода выделяет в шесть раз меньше парниковых газов, чем полет на самолете. Поскольку все больше людей учитывают воздействие на климат при планировании поездок, поезда со спальными местами сегодня имеют преимущество перед конкурентами.

"Общественное мнение меняется по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда ночные поезда считались старомодными и ностальгическими, чем-то из прошлого. Сейчас это рассматривается как серьезная альтернатива полетам, которую следует переосмыслить", – пояснил эксперт по железнодорожным пассажирским перевозкам Николас Форьен.

4 новых спальных поезда в Европе, на которые стоит обратить внимание летом 2023 года

1. Из Германии в Хорватию. Этот новый рейс известного австрийского перевозчика NightJet отправляется из Штутгарта (Германия) во второй половине дня и прибывает в Загреб (Хорватия) на следующее утро. По пути поезд делает остановки в Вене (Австрия), Будапеште (Венгрия), Венеции (Италия) и Любляне (Словения). Стоимость спальных билетов начинается от 97 евро, пассажирам доступны 4-местные и 6-местные спальные купе.

2. Из Брюсселя в Берлин. С 25 мая новый поезд Good Night Train компании European Sleepers начал соединять столицы Бельгии и Германии с удобной остановкой в Амстердаме (Нидерланды). Цены стартуют от 129 евро за место, есть возможность выбрать женское купе.

3. Из Праги в Цюрих. Чешские железные дороги (ČD) недавно возродили старый ночной маршрут 2017 года Canopus. Этот рейс также сделает остановки в немецких Дрездене, Лейпциге и Франкфурте. Стоимость билетов начинается от 75 евро за место в отремонтированных спальных вагонах с улучшенным Wi-Fi и противопожарной защитой.

4. Из Мюнхена в Верону. Второй дебют NightJet в этом году также делает остановки в Вене и Зальцбурге (Австрия) и сразу нескольких итальянких городах, в том числе в Венеции, Милане, Генуе и Специи. Цены стартуют от 120 евро за кушетку.

Как сообщал УНИАН, ранее в Европе анонсировали планы запустить мощную сеть ночных поездов, состоящую из 40 международных линий дальнего следования. К 2030 году она должна соединить более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

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