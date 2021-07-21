Ни для кого не секрет, что личные дела нужно оставлять вне офиса. Этот принцип должен действовать и во время отдыха. В отпуске стоит уделять время и внимание себе и своим близким.
Для того, чтобы действительно достичь этого, эксперты Минздрава дали несколько рекомендаций на странице Telegram-канала "Психологическая поддержка":
- Убедитесь, что другие знают, что вы идете в отпуск.
- Отключите звук мессенджеров в рабочих чатах.
- Берите с собой только личные гаджеты. Если у вас есть отдельный рабочий телефон, ноутбук или планшет, оставьте его дома.
- Установите ограничения. Если вы знаете, что не можете удержаться, чтобы не проверить свою рабочую почту, попросите, чтобы кто-то из близких проследил за вашими действиями.
- Перейдите в «наступление». За день до начала отпуска отправьте сообщение самым важным клиентам и коллегам о сроке вашего отсутствия.
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И не забудьте составить план возвращения к работе, это поможет без стресса после отпуска приступить к делам, отмечают специалисты.
Отдых нужен всем. Как бы ни хотелось себя убедить, что сил много и можно не брать выходные, со временем организм устанет. Чтобы не стать раздражительным, уделить время самым дорогим людям и себе, планируйте отпуск уже сейчас! А жить в предвидении путешествия и восстановления станет гораздо приятнее.
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