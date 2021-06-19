Движение по дороге от Киева в направлении "Борисполя" ограничат с 23 июня по 20 августа.
Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию от "Укравтодор".
Речь идет о ремонте 18-километрового участка дороги от Киева до международного аэропорта "Борисполь".
С 23 июня движение в обе стороны будет осуществляться по полосе по направлению к столице, уточняют дорожники. В аэропорту просят водителей быть внимательными, следить за новыми знаками и указаниями регулировщиков.
Читайте такжеПервая страна ЕС досрочно запустила сертификаты COVID-19"В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.
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