С 23 июня движение в обе стороны будет осуществляться по полосе по направлению к столице.

Движение по дороге от Киева в направлении "Борисполя" ограничат с 23 июня по 20 августа.

Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта со ссылкой на информацию от "Укравтодор".

Речь идет о ремонте 18-километрового участка дороги от Киева до международного аэропорта "Борисполь".

С 23 июня движение в обе стороны будет осуществляться по полосе по направлению к столице, уточняют дорожники. В аэропорту просят водителей быть внимательными, следить за новыми знаками и указаниями регулировщиков.

Читайте такжеПервая страна ЕС досрочно запустила сертификаты COVID-19"В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно. Поэтому, в день вылета будьте внимательными. Учитывайте изменения организации дорожного движения и запланируйте выезд заранее", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться до 20 августа.

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Автор: Яна Ставская