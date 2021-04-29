В первый день после открытия продажи было реализовано около 10% билетов на первый рейс.

Скоростной поезд «Интерсити+» («Бойкивский экспресс») №745/746 Киев - Славское (Львовская область) выполнит свои первые рейсы после переименования 1 и 4 мая 2021 года.

Читайте такжеВ сердце Сколевских Бескидов: прелести уютного Сколе вдали от городского шума

Об этом сообщила пресс-служба акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ).

Из Киева поезд будет отправляться в 5:59 с прибытием в Славское в 13:20. Таким образом поезд проведет в пути 7 часов 21 минуту.

По пути следования «Бойкивский экспресс» будет делать еще четыре остановки - Подзамче, Львов, Сколе и Стрый.

Обратный поезд из Славско будет отправляться в 16:20 с прибытием в Киев в 23:57.

Отмечается, что в первый день после открытия продажи было реализовано около 10% билетов на первый рейс.

«Пока билеты еще есть в продаже. Их можно приобрести через сайт booking.uz.gov.ua и официальный чат-бот «Укрзализныци» в Viber и Telegram», - сказано в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что зимой маршрутом Киев - Славское курсировал «Лыжный экспресс», который пользовался большим спросом.

О том, как провести насыщенный уик-энд на карпатском курорте Славское, читайте в нашем большом материале.

Планы «Укрзализныци» на лето 2021

С мая «Укрзализныця» восстанавливает курсирование ряда поездов, в частности компания восстанавливает сообщение Харькова с Днепром, Ривненской области и Волыни с Херсоном и Николаевом, а Мариуполя с Одессой.

Также «Укрзализныця» на майские праздники назначит дополнительные рейсы 5 поездов. Отмечается, что на праздники назначены рейсы поездов: №29/30 Киев - Ужгород, №251/252 Харьков - Николаев, №774/773 Киев - Шостка, №781/782 Черкассы - Киев и №137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец