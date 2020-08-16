Программа максимум: как провести насыщенный уик-энд на карпатском курорте Славское

Славско следует рассматривать в первую очередь как курорт выходного дня, ведь сюда можно очень быстро и удобно добраться. Поездом из Киева можно доехать всего за ночь: вечером сядете в столице, а 6 утра уже будете на вокзале в Славском, из которого до многих местных гостиниц и туристических локаций можно добраться даже пешком. Дорога из Львова займет всего 2 часа.

Читайте такжеЛетний отпуск в Украине, часть I: плюсы и минусы отдыха в украинских Карпатах Славское будет интересно как тем, кто любит активный отдых и не прочь пешком отправиться в горы и устроить себе велопрогулку, так и тем, кто любит более спокойно проводить время и не прочь попариться в чанах или посетить спа.

Пешие горные маршруты в Славском и дорожка для велопрогулок

Одним из самых интересных является маршрут «На границе трех областей», который ведет к урочищу Обноги - места, где сходятся потоки из трех областей - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Он ведет из Славского к источнику «Писаная Криница», затем на гору Высокий Верх и в урочище Обноги. Это маршрут среднего уровня сложности, длина которого составляет 25 км.

Еще один живописный маршрут ведет на гору Ильза или Ведьмину гору. Он начинается в самом центре Славского - напротив церкви Успения пресвятой Богородицы. Это также маршрут среднего уровня сложности, однако он вполне может подчиниться даже неподготовленному туристу, ведь подъемы здесь не слишком крутые. То и дело попадаются открытые поляны, где можно остановиться и собрать карпатских трав, чтобы насушить себе чаю. В общем, маршрут очень легкий, подъем занимает до 3 ч., по нему можно путешествовать даже с детьми.

С вершины горы открывается великолепный вид на соседние горы Тростян и Высокий Верх. Также отсюда можно увидеть очертания закарпатского полонинского хребта Боржавы. А в долинах хорошо видно живописные поселки Славское, Тернавку и Волосянку.

Как и многие другие карпатские горы, гора Ильза овеяна легендами. Одна из них рассказывает, что когда-то давно здесь жила ведьма, которую звали Ильзой. Ее боялись все жители близлежащих сел. Потеряв любимого, она превратилась в волчицу и пошла его искать горными Бескидами. А поскольку гора находится в середине кольца других гор и с нее можно увидеть все, что происходило вокруг, каждую ночь волчица выходила на вершину и выглядывала своего возлюбленного. Говорят, что до сих пор при полной луне там можно увидеть одинокую волчицу, которая "оплакивает" и зовет к себе любимого.

Читайте такжеЧерный Черемош и "Белый слон": чем удивляет туристов Верховина - столица ГуцульщиныСамый легкий маршрут из Славского - путь на гору Татаровка. Его протяженность - всего 8 км (со спуском), подъемы здесь пологие, поэтому он подходит даже детям.

Маршрут нагору Магуруимеет общую протяженность в 18 км, поэтому на него стоит запланировать целый день, как и на маршрут на гору Высокий Верх, который занимает 25 км.

Если вы опасаетесь идти в горы самостоятельно или планируете поход с ночевкой, можно заказать себе сопровождение горного проводника, который проведет вас по маршруту, расскажет, где можно собрать ягоды или травы и сделает ваш отдых безопасным.

Кроме этого, совсем скоро в поселке откроется новая велодорожка, ее длина составит 6,8 км, на сегодня уже построено 3 км. Здесь планируют обустроить стартовую и финишную локации, а также разработать соответствующий велоквест.

Велосипеды можно взять на прокат в гостиничном комплексе «Лагуна» или по адресу с. Славское, Привокзальная, где можно взять сопровождение велопроводника. Час катания обойдется вам в 50 гривень, 2 часа - 90, 3 часа -120, а на целый день можно арендовать велосипед за 250 гривень.

Релакс в Славском: чаны и спа

Купание в чанах - это очень популярная в Карпатах процедура, некое фирменное «карпатское спа». Чан - это большая чугунная емкость - котел с толстыми стенками, вода в котором нагревается открытым огнем. Чаша наполняется водой, в которой завариваются карпатские травы. Купание в чане чередуется с погружением в холодную купель, бассейн или горную реку. Резкий перепад температур имеет бодрящее и общеукрепляющее действие. Купание в чане прекрасно расслабляет после тяжелых походов по горам, а лучше всего эффект целебных чанов можно увидеть на следующий день.

В Славском есть очень много предложений купания в чанах на любой вкус и кошелек. Очень интересной локацией является, например, Казацкий чан. Это крытый чан, у которого есть своя «изюминка» - огромное нарисованное на стене панно с казаками из известного мультика, которые «варятся» в чане. Выглядит очень аутентично и создает соответствующее настроение. Цены здесь зависят от сезона. Так, летом первый час купания в чанах стоит 600 гривень, следующий - 300. В высокий зимний сезон - 900 и 500 гривень соответственно, а в невысокий зимний сезон (это период, который начинается после новогодних и рождественских праздников) - 700 и 400 гривень.

Также в Славском есть множество отелей с бассейнами, в которых можно поплавать в открытом бассейне. И один из самых живописных бассейнов, безусловно, панорамный бассейн в комплексе «Двор княжеской короны». Он довольно просторный и самое главное, что он расположен на возвышенности и с трех сторон имеет стеклянные стены, поэтому с него открывается потрясающий вид на окружающие горы. Плавать в таком бассейне-одно удовольствие.

В комплексе также есть римская парная и финская сауна, погревшись в которых можно выйти на небольшую открытую террасу, расположенную у бассейна, и насладиться видом гор и подышать прохладным горным воздухом. Абонемент в SPA здесь стоит на целый день - 700 грн., на полдня - 550 грн., 3 часа - 450 грн., 2 - часа - 350 грн.

Что поесть в Славском: местная кухня

К традиционным блюдам бойковщини относятся, естественно, грибная юшка, а также такая не совсем обычное блюдо как луганцы. С виду они похожи на вареники, однако «тесто» в них состоит из перетертого картофеля, а начинены они сыром-брынзой и подаются со сметаной. Обязательно здесь попробовать и банош - кукурузную кашу, которая подается с брынзой и шкварками. Это блюдо очень сытное и прекрасно утолит голод после изнурительного похода в горы. Ну и, конечно же надо попробовать запеченную речную форель, которую кстати, здесь можно выловить своими руками: в Славском действует много частных хозяйств, где можно порыбачить и поймать ценную рыбку. Средняя стоимость килограмма пойманной рыбы с ее приготовлением составляет 250 грн.

Все эти блюда можно попробовать в популярном в Славском ресторане «Максим». Ресторан имеет интересную особенность: его стены густо украшены картинами львовских художников, которые они пишут в Славском во время ежегодных пленэров. Понравившиеся картины даже можно приобрести. К тому же ресторан "Максим" - любимое место отдыха лыжников, поэтому в его оформлении также присутствуют такие интересные элементы как фото и награды спортсменов.

Кстати, еще одно место, которое обязательно стоит посетить в этой местности в рамках гастротура - это Козья ферма Двух Катерин. Ферма была основана в карпатском селе Орив, а теперь находится в селе Тухля, что по дороге на Славское. Кстати, если у вас нет собственного транспорта, а посетить ферму все же хочется, то в Славском вы всегда можете арендовать удобный транспорт, который довезет вас куда угодно.

На ферме вы сможете продегустировать свежие сыры из козьего молока, а также и мясные изделия, грибные салаты и варенье из лесных ягод, чаи из лесных трав и домашние вина и настойки.

Кроме этого, по ферме можно заказать экскурсию, в рамках которой можно познакомиться с обитателями фермы-козами и лошадками. Экскурсия длится примерно полчаса и стоит 50 гривень для взрослого и 25 гривень для ребенка до 12 лет. Дегустация оплачивается отдельно и стоит 100 грн.

И если вы хотите самостоятельно устроить себе пикник посреди живописных гор, то лучшего места, чем беседка «На Погаре» вам не найти. Это замечательное живописное место среди гор, с которого открывается просто потрясающий вид на окружающие горы. Беседка расположена почти над обрывом, и обед в таком месте - это ни с чем несравнимые эмоции.

Где жить в Славском

Жилье в Славском можно найти на любой вкус и кошелек. Цены стартуют от 200 гривен в день за номер на двоих в «зеленой усадьбе» и доходят до 5000 за номер на двоих в гостинице с бассейном. Приятно, что сейчас в Славском наблюдается тенденция к тому, чтобы сделать именно свою усадьбу чем-то уникальной и найти «изюминку», которая будет привлекать отдыхающих.

Например, одним из самых оригинальных отелей в Славском есть коттедж Black Rock с террасой и видом на горы расположен в 300 м. От горы Тростян. Его особенностью является большая комната с полностью стеклянными стенами от пола и до потолка и спальня с огромным панорамным окном. Из комнат открывается вид на окружающие горы, которым можно наслаждаться, даже сидя в теплой и уютной гостиной. Снять весь коттедж можно за 3600 грн в сутки, вмещает он шесть человек.

Читайте такжеОвечья ферма, водопады и скалы Довбуша: топ-5 локаций для активного туризма в Яремче (фото) Еще одним интересным вариантом размещения могут стать апартаменты «Ковальская усадьба», который насчитывает 6 комнат. Его самый дорогой номер оборудован открытой террасой без перил. Он расположен на втором этаже, поэтому из номера также открывается вид на горы. Такой номер будет стоить 1100 грн в сутки, а самый дешевый в усадьбе - 850.

Большой популярностью среди туристов пользуется пансионат «Славский», который удобно расположен недалеко от центра поселка. Рядом с пансионатом протекает река. История пансионата уходит своими корнями в далекий 1989 год. Тогда он задумывался как оздоровительный комплекс треста "Дрогобичпромстрой". Тогда же "Славский" оборудовали самыми современными медкабинетами, залами лечебной физкультуры, акватерапевтическими ванными комнатами. Позаботились и о досуге: видеосалон, бильярд, прокат спортивного инвентаря, собственный горнолыжный подъемник.

Как добраться до Славского

Из Киева до Славского можно добраться поездом № 81, который отправляется из Киева в 18.30 и прибывает в Славское в 6.34. Билет в купе на него стоит 600 гривень. Также в Славское идут поезда из Львова. Билет в плацкартный вагон стоит всего лишь 135 гривень, а доехать можно за 2 часа.

Поездка состоялась благодаря Славской ОТО и Ассоциации журналистов и блогеров Travel Press Club.

Ольга Броскова