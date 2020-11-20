Антон Птушкин в новом выпуске тревел-шоу " Большие выпуски с Антоном Птушкиным"

В новом выпуске тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», который выйдет в эфир в это воскресенье, 22 ноября, в 10:45 на канале «1+1», известный украинский путешественник-документалист совершит путешествие в Саудовскую Аравию.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», Саудовская Аравия долгое время была одной из самых закрытых стран. Попасть сюда иностранцу было практически невозможно - только если у вас здесь живут родственники или по вопросам бизнеса. А туристических виз просто не существовало. Однако в 2019 году Саудовская Аравия открыла свои двери для людей со всего мира и одала им возможность приехать по туристической визе.

Тревел-документалист Антон Птушкин станет одним из первых туристов, который побывает в стране, о которой мало что известно и мало что снято, чтобы показать зрителям, какие революционные изменения уже произошли в Саудовской Аравии на пути к открытости.

Топ-5 фактов об "эпохе перемен" в Саудовской Аравии от Антона Птушкина

1. Масштабное строительство. Прежде всего, Антон Птушкин отправится в крупнейший город Саудовской Аравии - столицу Эр-Рияд. Сейчас это 7-миллионный мегаполис, который развивается бешеными темпами. В город вкладываются огромные инвестиции. На первый взгляд кажется, что весь здешний центр - это сплошная строительная площадка. При том строятся как метро, дороги и отдельные небоскребы, как и целые кварталы. А стоимость некоторых объектов равна годовому бюджету небольшой европейской страны. Антон Птушкин покажет самые интересные достопримечательности столицы и расскажет, почему местные власти хотят сделать из Эр-Рияд «вторые Дубаи».

2. Изменение политики властей. Королевство Саудовская Аравия - это одно из трех государств в мире, названное в честь правящей династии - саудитов. Основатель страны оставил после себя огромную семью - 45 сыновей. Сейчас эта семья одна из самых богатых и могущественных на планете. Изображение короля Антон Птушкин будет встречать везде: на зданиях, заборах и даже банкнотах. Власть монарха всегда была абсолютной и ограниченной только законами шариата. Закрытость Саудовской Аравии долгое время была основной политикой династии, пока к власти не пришел новый принц Мохаммед. Именно он открыл страну для туристов и стал проводить демократические реформы.

3. Нефть. Одной из причин радикального изменения политики стал мировой кризис и падение цен на нефть. Саудовская Аравия обладает четвертью мировых запасов нефти и ее продажа формирует основную часть бюджета. После того, как цены на нефть резко упали, правительство решило взять курс на развитие туризма, который в перспективе станет приносить большие доходы и пополнять бюджет.

4. Снятие строгих запретов. Перестройка одной из самых консервативных стран началась со снятия, казалось бы, абсурдных запретов. Дело в том, что еще до недавнего времени в Саудовской Аравии была запрещена работа кинотеатров, ночных клубов и развлекательных заведений, занятия музыкой в школе и концерты иностранных исполнителей. Но с началом «эпохи реформ» власть сделала некоторые послабления. Так, Антон Птушкин покажет работу современных торговых центров с кинотеатрами и развлечениями, а также попадет на большой концерт известных мировых исполнителей.

5. Революция для женщин. Но настоящая революция произошла именно для женского населения. Саудовская Аравия - крайне религиозная страна, в которой очень строго относятся к соблюдению норм шариата. Здесь запрещен алкоголь. А женщины носят длинные платья, которые полностью покрывают ноги и голову. Долгое время местные женщины не могли не только работать, заключать документы, заниматься спортом и выезжать за границу, но и даже передвигаться вне дома без мужа или специального сопровождающего.

Но с недавнего времени женщинам разрешили устраиваться на работу, подавать на развод, ездить в другие страны и открыли специальные фитнес-центры, в которые запрещен вход мужчинам. А в 2018 году женщинам официально разрешили водить автомобиль, что стало большим событием для всего мусульманского мира.

В новом выпуске Антон Птушкин станет свидетелем исторических процессов в Саудовской Аравии и покажет, что еще кардинально изменилось за последние несколько лет в консервативной стране.

"Саудовская Аравия имеет достаточный арсенал, чтобы удивлять. И могу сказать, что это одна из самых интересных стран, в которых я был за последнее время. И я только 9 месяцев вел переговоры, чтобы получить разрешение на съемки", - поделится впечатлениями Антон.

Также путешественник побывает в исторических городах и районах Саудовской Аравии, которые упоминались в Библии, попадет «на край земли», полетает на биплане времен второй мировой войны и покажет космические пейзажи местных пустынь.

Предыдущие выпуски тревел-шоу с Антоном Птушкиным

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Автор: Марина Григоренко