Антон Птушкин в новом выпуске тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" попытается разгадать феномен магнетизма острова Бали.

В новом выпуске тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», который выйдет в эфир в это воскресенье, 15 ноября, в 10:45 на канале «1+1», известный украинский путешественник-документалист отправится на обожаемый миллионами туристов остров Бали.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», Антон Птушкин побывает в молодежном шумном районе Чангу и в духовном центре острова - городе Убуд, проинспектирует самые дорогие и самые бюджетные отели, побывает в парке со слонами и посмотрит на впечатляющую красоту океана, пляжей и рисовых террас.

Бали - один из самых известных курортов в мире, куда ежегодно приезжает 12 миллионов туристов. Многие знают его не только по красивым фотографиям и восторженным отзывам из соцсетей, но и по тысячам историй о том, как люди бросали свою привычную жизнь в городе и переезжали на остров.

В новой серии Антон Птушкин решит разобраться с феноменом невероятного магнетизма острова и на собственном опыте проверить, действительно ли Бали - это рай на земле.

5 причин от Антона Пушкина, почему все любят Бали

1. Остров вечного лета, где никто не заморачивается

Когда Антон Птушкин впервые попадет на Бали, его больше всего поразят люди, которые здесь вообще не заморачиваются ни по каким вопросам, а сполна наслаждаются жизнью на острове вечного лета. Как расскажет путешественник, на Бали действительно нет зимы, а год делится всего на два сезона - сухой и влажный. Температура все время колеблется в районе 27,5 градусов тепла, а в океане можно купаться практически все 12 месяцев.

2. Серфинг как религия

Одна из важных причин, почему все любят Бали - это серфинг. Тысячи людей здесь проводят дни с доской в океане, пытаясь поймать одну и ту же волну. Серфинг на Бали считается одним из лучших в мире, причем он хорош как для новичков, так и для профессионалов. К тому же, здесь практически весь год теплый океан. Антон Птушкин расскажет, как благодаря австралийским серферам появился именно тот туристический Бали, о котором сегодня все знают. Также путешественник познакомится с известной семьей серферов и покажет, как их 4-летний сын учится покорять волны в океане.

3. Мультикультурность

Бали совсем не похож на типичную Азию. Остров сейчас - это интересная культурная смесь Америки, Европы, Азии, Австралии и других мест. Иностранцы не только приезжают сюда отдыхать, но и часто начинают обустраивать на острове свою новую жизнь - открывать рестораны, магазины, спортзалы и строить другой бизнес. Путешествуя по Бали, Антон Птушкин успеет пообщаться с выходцами из разных частей света и узнать, почему они решили жить именно на этом острове. Также Антон покажет, какое разнообразие кухни можно найти на острове, и где попробовать самые вкусные сырники.

4. Цены на жизнь

Еще одна причина, по которой многие люди выбирают Бали, - относительно низкие цены на жизнь. В частности, это касается цен на жилье. Здесь можно снимать 2-этажные апартаменты с бассейном и тренажерным залом за 900 долларов в месяц. Или небольшую квартиру за 600 долларов, но со своей террасой для йоги и фантастическим видом с балкона на океан. За все время на Бали путешественник успеет пожить в десятках отелей и побывать в гостях у разных людей, каждый раз удивляясь диапазону цен на жилье на острове.

5. Духовный центр

Город Убуд, куда также заедет Антон Птушкин, называют духовным центром острова. Он окружен тропическими лесами, рисовыми полями и террасами, среди которых расположились индуистские храмы и святилища. Убуд своей особой энергетикой притягивает очень разных людей, которые приезжают сюда заниматься йогой, духовными практиками, медитировать и искать вдохновение. Среди них - много известных артистов, актеров и музыкантов. Например, во время своей поездки Антону повезет увидеться с фронтменом украинской группы, который приехал на Бали в творческий отпуск.

Какие еще причины увлечения островом вечного лета удастся найти Антону Птушкину, а также нереальные красоты балийских джунглей, озер, водопадов и вулканов в объективе путешественника, смотрите в новой серии «Больших выпусков с Антоном Птушкиным» уже в это воскресенье в 10:45 на канале «1+1».

Предыдущие выпуски тревел-шоу с Антоном Птушкиным

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Автор: Марина Григоренко