Увидев головы дьявола на доме, боливийцы заподозрили его хозяина в связях с оккультизмом.

В Боливии шахтер украсил свой дом скульптурами длиннорогих дьяволов и прочих страшных существ, чтобы напомнить о колониальном прошлом страны и привлечь туристов.

Впрочем, вместо этого мужчина напугал некоторых соседей, заподозривших его в проведении оккультных ритуалов, пишет Reuters.

Сообщается, что житель высокогорного города Эль-Альто Дэвид Чоке нанял художника для создания чертей-скелетов из цемента и дерева и установил их на крышу, двери и стены дома. На входной двери также появился отпечаток черного черепа, а вокруг одной из оконных рам – гигантские зубы, под которыми разместился причудливо вырезанный дракон.

Таким образом мужчина надеялся стимулировать местный туризм.

"Недалекие люди сочтут это чем-то сверхъестественным, но они должны открыть свой разум и увидеть в этом туристическую достопримечательность, что-то, что может улучшить этот район", – пояснил Чоке.

При этом мужчина добавил, что скульптуры являются намеком на жизнь в боливийских шахтах много веков назад во время испанского колониального правления, когда местные коренные жители были напуганы и вынуждены копать серебро.

По легендам, тогда колониальные хозяева показывали горнякам изображения дьяволов и предупреждали их, что они будут похищены духами, если откажутся работать.

На протяжении трех столетий испанского господства Боливия, как и Мексика, была основным источником серебра, которое отправлялось в Азию в обмен на такие товары, как фарфор и шелк, в рамках одной из первых в мире крупных товарных сделок.

Впрочем, жалуется мужчина, некоторые соседи увидели в дьяволах на его доме зловещие знаки, и теперь ему приходится бороться с беспочвенными слухами. Например, одна соседка распространяла слухи, что в доме проводятся "голые ритуалы".

При этом мужчина отметил, что подобные изображения дьяволов появляются на алтарях у входов в шахты, где рабочие часто оставляют подношения, включая листья коки и алкоголь, полагая, что это защитит их в шахтах.

Вас также могут заинтересовать новости: