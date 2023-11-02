Тройку самых трендовых туристических направлений в обновленном рейтинге сформировали Доминиканская Республика, Колумбия и Мексика.

2023 год ознаменовался возрождением туризма после пандемии коронавируса – после длительных локдаунов туристы буквально сорвались с цепи, стремясь наверстать упущенное. Этом также заметно повлияло на структуру путешествий.

Какие туристические тенденции преобладали в 2023 году и, скорее всего, будут доминировать в следующем, проанализировала компания ForwardKeys в своем свежем отчете 2023 Global Travel Trends Report.

"Хотя скорость восстановления варьируется в зависимости от региона, ожидается, что оно завершится к концу 2024 года, даже в тех странах, которые недавно сняли ограничения на поездки. Это означает, что дестинации теперь могут обратить свое внимание на предпандемические вопросы, такие как определение типа туризма, направлений и целей, которые они хотят продвигать. Однако контекст, в котором задаются эти вопросы, изменился. Сейчас он формируется под влиянием геополитических событий, технологических достижений и озабоченности по поводу устойчивости", – отмечают авторы исследования.

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Городской туризм набирает обороты

За последние два года из-за постпандемического сценария путешественники больше предпочитали направления, предлагающим "солнце и пляж". Однако в 2023 году произошел заметный сдвиг в сторону городских направлений, которые в настоящее время становятся все более популярными среди туристов: темпы роста составляют 52% по сравнению с 26% ростом по направлениям "солнце и пляж" за тот же период в 2022 году.

Изменение климата имеет значение

Летом 2023 года в Северном полушарии наблюдались экстремальные температуры, лесные пожары и наводнения из-за изменения климата. Однако эти события не оказали существенного влияния на структуру поездок. Несмотря на лесные пожары на Родосе, продажи билетов вернулись на нормальный уровень в течение месяца. Тем не менее, ожидается, что изменение климата окажет долгосрочное влияние на предпочтения туристов. По мере повышения температуры летний спрос в более жарких направлениях, вероятно, снизится, в то время как более прохладные регионы станут более привлекательными для путешественников.

Семейные путешествия снова в тренде

Многие путешественники ценят совместный опыт, и это проявляется в популярности семейных групповых путешествий, когда от трех до пяти пассажиров путешествуют вместе. По сравнению с 2019 годом этот сегмент продемонстрировал самое быстрое восстановление во всех регионах, особенно в Америке, где он уже превысил уровень 2019 года.

Интерес к роскошному отдыху

По всему миру, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдается стремительное восстановление спроса на роскошные путешествия по сравнению с обычными вариантами путешествий. Частично это можно объяснить феноменом "туристической мести". Это говорит о том, что, несмотря на широко распространенную обеспокоенность по поводу стоимости жизни, потребители по-прежнему готовы платить больше за путешествия высокого класса.

Жажда разнообразия

Анализ международных туристических прибытий в 2023 году, включая данные о бронированиях на четвертый квартал, выявляет несколько примечательных тенденций по сравнению с показателями 2019 года.

Так, если в 2022 году Карибский бассейн и Южная Европа были самыми популярными направлениями, в 2023 году интересы туристов стали более разнообразными. Доминиканская Республика, Мексика и Греция по-прежнему сохраняют высокие позиции, но и другие направления обретают популярность.

Топ самых трендовых направлений в 2023 году

1. Доминиканская Республика (рост на 14% по сравнению с 2019 годом).

2. Колумбия (+5).

3. Мексика (+5).

4. Греция (+3).

5. Саудовская Аравия (0).

6. Португалия (-1).

7. Аргентина (-3).

Как ранее сообщал УНИАН, согласно последнему отчету барометра CityDNA, в некоторых популярных городах Европы количество иностранных туристов во второй половине 2023 года уже превысило уровни до пандемии коронавируса.

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