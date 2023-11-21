В свежем рейтинге на первое место вырвалась Канада.

Группа экспертов Berkshire Hathaway Travel Protection составила рейтинг самых безопасных стран мира для посещения в 2024 году.

Как пишет Express, возглавила рейтинг Канада, потеснив многократных лидеров Исландию и Норвегию.

Отмечается, что в рамках исследования эксперты компании опросили путешественников, которые посетили различные страны за последние пять лет, а также изучили Глобальный индекс миролюбия и данные рейтингов безопасности путешествий Государственного департамента США.

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В частности, Канада возглавила рейтинг благодаря малому количеству совершаемых там насильственных преступлений. Также страна была признана самой безопасной по уровню террористическх угроз, а также для женщин и путешественников ЛГБТК+.

Второе место в рейтинге досталось Швейцарии, которую признали одним из самых безопасных мест в мире в плане терроризма и для женщин. Третью строчку заняла Норвегия благодаря низкому уровню насильственных преступлений.

Топ-10 самых безопасных стран мира для посещения в 2024 году

1. Канада

2. Швейцария

3. Норвегия

4. Ирландия

5. Нидерланды

6. Великобритания

7. Португалия

8. Дания

9. Исландия

10. Австралия

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor's назвало популярные направления, куда лучше не ехать на отдых в 2024 году. Всего в 2024 No List вошли девять локаций по всему миру по самым разным причинам – от чрезмерного туризма и загрязнения окружающей среды до проблем з доступом к питьевой воде.

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