Межрегиональные автобусные перевозки возобновили 10 областей – Мининфраструктуры

Относительно других регионов ожидаются решения их областных комиссий по возможности ослабления карантина и возобновления рейсов.

Межрегиональные автобусные перевозки возобновились в 10 областях, частности в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской и частично в Хмельницкой.

Читайте такжеНе только курорты: Криклий назвал страны, с которыми ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«С 1 июня возобновили работу 439 пригородных электричек. Они курсируют в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях. В этих же регионах по решениям их областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начаты первые автобусные межобластные перевозки», - написал он.

Криклий отметил, что относительно других регионов ожидаются решения их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов и возобновила движение 439 пригородных поездов. Так, с 1 июня в филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» - 30 поездов, «Одесская железная дорога» - 84 поезда, «Южная железная дорога» - 156 поездов, «Приднепровская железная дорога» - 22 поезда, «Юго-Западная железная дорога» - 109 поездов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.