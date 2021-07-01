Украинцы обязаны иметь действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации, о перенесенной болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичный документ, содержащий те же данные, что и цифровой COVID-сертификат ЕС.

Болгария будет впускать украинских туристов только с сертификатами о вакцинации.

Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии в социальной сети Facebook.

"По состоянию на сегодня граждане Украины, которые въезжают в Болгарию из Украины, будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, о перенесенной болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, который содержит те же данные, что и цифровой COVID-сертификат ЕС", - говорится в сообщении.

В связи с этим, посольство информирует, что 30 июня 2021 года обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария, по которому с 1 до 31 июля 2021 года въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещению стран в цветных зонах (зеленая, оранжевая и красная).

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Перечень стран по цветным зонам будет пересматриваться по крайней мере раз в неделю.

"Все лица, которые прибывают из стран, не входящих в Евросоюз, Европейскую экономическую зону, Швейцарскую Конфедерацию и состоящих в перечне стран красной зоны, считаются такими, которые въезжают из оранжевых зон и будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации, о перенесенной болезни или о результатах проведенного исследования, или аналогичного документа, который содержит те же данные, что и цифровой COVID-сертификат ЕС", - заявили в посольстве.

Отдельно сказано, детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеупомянутых документов.

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Автор: Виталий Саенко