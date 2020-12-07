Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair с 30 марта запускает рейсы из Киева в Венецию.

Читайте такжеВ Италии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: больше, чем во время пика веснойОб этом свидетельствует информация в расписании рейсов авиакомпании на ближайшие месяцы.

Отмечается, что полеты будут выполняться дочерним подразделением Malta Air из «Борисполя» в аэропорт «Тревизо».

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам.

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Автор: Павел Степанец