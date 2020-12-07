Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair с 30 марта запускает рейсы из Киева в Венецию.
Читайте такжеВ Италии зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: больше, чем во время пика веснойОб этом свидетельствует информация в расписании рейсов авиакомпании на ближайшие месяцы.
Отмечается, что полеты будут выполняться дочерним подразделением Malta Air из «Борисполя» в аэропорт «Тревизо».
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам.
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