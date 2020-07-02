Авиакомпания Wizz Air открыла во Львове вторую базу в Украине (фоторепортаж)

Уже в этом месяце компания планирует выполнять 5 новых рейсов из Западной Украины в ряд европейских городов, в частности, из Львова в Биллунн (Дания), Таллинна (Эстония), Лиссабона (Португалия), Гамбурга (Германия) и Щецина (Польша).

Компания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе - открыла во Львове вторую базу в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Читайте такжеTurkish Airlines возобновила полеты в Украину на новом типе самолета

«Сегодня, 1 июля, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air открыла вторую базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого», - говорится в сообщении.

Также сказано, что уже в этом месяце компания будет выполнять 5 новых рейсов из Западной Украины к ряду европейских городов, в частности, из Львова в Біллунна (Дания), Таллинна (Эстония), Лиссабона (Португалия), Гамбурга (Германия) и Щецина (Польша). Wizz Air также расширяет маршрутную сеть, открывая рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

«Надеюсь, что открытие новой базы во Львове уже вскоре принесет компании процветание и развитие, а Львову – новые инвестиции и рабочие места для людей», - отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Также сказано, что благодаря открытию новых маршрутов Wizz Air подчеркивает свою приверженность украинскому рынку и продолжает создавать возможности для доступных путешествий для еще большего количества украинцев и гостей страны.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.