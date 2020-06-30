Wizz Air запустит новые маршруты из Украины в Италию и Чехию

На рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе компания Wizz Air запустит 5 новых маршрутов из Украины - с сентября из Львова и Киева в Пардубице (Чехия), а с марта 2021 года - из Одессы в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим (Италия).

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, с 1 сентября авиакомпания начнет выполнять рейс Львов - Пардубице (Чехия) по вторникам, четвергам и субботам. Цена билета стартует от 579 грн.

Также с 1 сентября будет запущен рейс Киев - Пардубице (Чехия) по вторникам, четвергам и субботам. Цена стартует от 579 грн.

С 29 марта 2021 года будет запущен рейс Одесса - Милан (Италия) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 579 грн.

Также с 29 марта 2021 года будет запущен рейс Одесса - Рим (Италия) по понедельникам и пятницам. Цена стартует от 869 грн.

С 30 марта 2021 года компания запустит рейс Одесса - Болонья (Италия) по вторникам и субботам. Цена стартует от 579 грн.

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В пресс-службе отметили, что на рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

"В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - еще и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Экипаж раздает пассажирам дезинфицирующие салфетки, во время перелета не будет распространять бортовые журналы и будет поощрять пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту. Согласно новым правилам, пассажиры должны соблюдать меры физической дистанции, внедренные местными органами власти, и рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 17 июня Wizz Air возобновила работу своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелеты из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Справка УНИАН. Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, осуществляющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

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