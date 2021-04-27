Рейсы будут выполняться из аэропорта «Борисполь» в Международный аэропорт матери Терезы.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из Киева в столицу Албании – Тирану, первый рейс состоялся 25 апреля.

Читайте такжеВ Турции разъяснили, будет ли локдаун распространяться на туристов

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Албании на своем сайте.

«25 апреля Посол Украины в Республике Албания Владимир Шкуров принял участие в торжественной встрече 150 туристов первого регулярного рейса Киев - Тирана авиакомпании SkyUp», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться из аэропорта «Борисполь» в Международный аэропорт матери Терезы.

Условия въезда в Албанию для украинских туристов

Украинцы могут находиться в Албании без визы до 90 дней.

На данный момент украинским туристам для въезда в Албанию не нужен ПЦР-тест на коронавирус, самоизоляцию по прибытию в страну также не требуется.

Сейчас в Албании действует коммендантский час с 20:00 до 6:00. В течение этого времени бары и рестораны не работают, за исключением службы доставки. Выходить в это время запрещено, кроме случаев работы, неотложных медицинских случаев или других насущных проблем.

По возвращению из Албании домой, как и из любой другой страны мира, украинцы должны предоставить негативный результат теста на коронавирус или ще отправиться на 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома» с возможностью досрочного прекращения после получения негативного результата теста.

Планы SkyUp Airlines на лето 2021

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

Кроме того, с 27 мая SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева в турецкий Измир и обратно.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец