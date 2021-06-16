Авиакомпания сможет выполнять три рейса в неделю.

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новый регулярный рейс из Киева в столицу Турции Анкару.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

В частности, авиакомпания сможет выполнять три рейса в неделю.

Срок действия прав на полеты из Киева в Анкару - с 1 июля и на неограниченное время.

Читайте такжеТурецкий лоукостер с 14 июля откроет рейс из Одессы в АнкаруПеред этим Государственная авиационная служба разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Салоники (Греция), Самарканд и Ургенч (Узбекистан).

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Павел Степанец