Нововведение вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

На фоне увеличения количества случаев обнаружения скрытых камер в арендуемом жилье и жалоб от гостей, популярная платформа по бронированию апартаментов Airbnb запретила хозяевам использовать камеры видеонаблюдения внутри помещений, которые они сдают туристам посуточно.

Как говорится в сообщении на сайте Airbnb, платформа запрещает использование внутренних камер видеонаблюдения по всему миру, таким образом отменяя деюствующее ранее разрешение использовать их в местах общего пользования, таких как коридоры и гостиные, при условии, что это указывалось на странице объявления перед бронированием, они были хорошо видны и не располагались в таких местах, как спальные зоны и ванные комнаты.

Помимо запрета на использование внутренних камер, новая политика также будет включать более полные правила использования наружных камер видеонаблюдения и других устройств, включая датчики шума. Такие устройства, как камеры дверных звонков и мониторы децибел шума, по-прежнему будут разрешены на Airbnb. Тем не менее, хозяева должны будут сообщить гостю о наличии и расположении любых наружных камер перед бронированием.

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Наружным камерам также будет запрещено контролировать внутренние помещения объекта недвижимости, и их нельзя будет устанавливать на определенных открытых площадках, где требуется повышенная конфиденциальность, например, в закрытой душевой кабине на открытом воздухе или в сауне.

Хозяева при этом будут обязаны сообщать гостям о наличии мониторов децибел шума, которые оценивают только уровень шума, но не записывают и не передают звуки или разговоры. Устанавливать их можно будет только в местах общего пользования.

Нововведение вступает в силу с 1 апреля 2024 года, так что у хозяев недвижимости будет время на то, чтобы привести свои помещения в соответствии с новыми требованиями.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали города Европы с самым дешевым и самым дорогим жильем на Airbnb.

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