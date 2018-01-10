В Закарпатской области туристка сорвалась со склона и скатилась в 300-метровую пропасть

В Закарпатской области спасатели оказали помощь туристке, которая сорвалась с обледеневшего склона и скатилась в 300 - метровую пропасть.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook, во время прохождения туристического маршрута двумя туристами в районе горной долины Рогнеска (подножия г. Петрос Раховского района), 29-летняя киевлянка сорвалась с обледеневшего склона. Как следствие, девушка получила травму ноги, рваные раны кистей рук и не могла самостоятельно передвигаться.

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"Спасателей вызвал ее коллега, который стал свидетелем происшествия. Мужчина не растерялся: спустился к пострадавшей и, до прибытия специалистов, находился возле пострадавшей", - говорится в сообщении. Девушку уже спасли и доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в Альпах 150 лыжников застряли на высоте 25 метров в результате поломки подъемника.