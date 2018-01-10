Лоукостер Ryanair может зайти в Украину до конца зимы - Омелян

Переговоры с лоукостером Ryanair находятся на завершающем этапе. Приход компании на украинский рынок может состояться уже в январе-феврале 2018 года, сообщает телеканал Zik со ссылкой на заявление главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

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"С Ryanair мы уже на финальном этапе переговоров. И, я надеюсь, что ее приход состоится в январе-феврале. Есть технические моменты, которые мы завершаем, но в целом все хорошо. У нас не было уступок, сравнивая с теми позициями, которые мы имели в прошлом году", – сообщил он.

Также Омелян отметил, что в прошлом году переговоры с Ryanair проходили очень легко, но были очень сильные попытки их сорвать.

"Мне жаль, что в прошлом году они остановились, потому что украинцы уже с сентября 2017 года могли абсолютно дешево летать в ЕС как из Львова так и из Киева. Я верю 2018-й будет годом лоукостов. Я убежден, что эта и другие компании будут летать в и из Украины, потому что это не только удобно для украинца, это удобно для иностранного туриста, который полетит и оставит здесь свои деньги", - подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что после срыва переговоров с Ryanair в ведомстве наладился очень хороший контакт с аэропортом Борисполь.

"Это был хороший урок для всех нас. Есть четкая цель, есть позиция президента, что должны быть бюджетные авиакомпании, мы имеем летать дешево и государственный аэропорт должен быть направлен для этой цели", - подытожил Омелян.