На зимние праздники назначили 29 дополнительных поездов (список)

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников назначила 29 дополнительных поездов, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, в период с 22 декабря 2017 года по 12 января 2018 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№ 191/192 Киев - Львов будет отправляться 23, 25, 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5, 6, 8, 9 января, в обратном направлении - 23, 25, 28, 29, 30 декабря и 1, 2 , 5, 7, 8, 9 января; № 243/244 Киев - Львов будет отправляться 30 декабря и 8 января, в обратном направлении 30 декабря и 8 января; № 197/198 Киев - Ковель будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря 5, 6, 9 января, в обратном направлении 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января; № 207/208 Киев - Ужгород будет отправляться 22 декабря -13 января ежедневно, кроме 31 декабря, в обратном направлении 23 декабря - 14 января ежедневно, кроме 31 декабря; № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет отправляться 22,24,27,29 декабря, 1,3,5,7,9,11,13 января, в обратном направлении 23,25,28,30 декабря, 2, 4,6,8,10,12,14 января; № 249/250 Киев – Ивано-Франковск - Черновцы будет отправляться 28, 30 декабря, 2, 4, 8, 10 января, в обратном направлении 29 декабря, 3, 9 января; № 159/160 Киев - Хмельницкий будет отправляться 29 декабря, 9 января, в обратном направлении 29 декабря, 9 января; № 177/178 Киев - Хмельницкий будет отправляться 23, 25, 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 23, 25, 30, 31 декабря и 8 января; № 152/151 Киев - Херсон будет отправляться 23, 30 декабря, 2, 8 января, в обратном направлении 23, 30 декабря, 2, 8 января; № 205/206 Киев-Николаев будет отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января; № 223/224 Киев - Одесса будет отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января; № 179/180 Киев - Днепр будет отправляться 23, 25, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 8, 9 января, в обратном направлении 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 2, 8, 9 января; № 201 Днепр - Киев будет отправляться 28 декабря, 2 и 8 января; № 796/795 Киев - Сумы будет отправляться 23, 25, 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 23, 25, 30 декабря и 8 января; № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 22 декабря -10 января ежедневно, кроме 31 декабря, 6 января, в обратном направлении 23 декабря -11 января ежедневно, кроме 1, 7 января; № 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться 22, 27, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января, в обратном направлении 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января; № 232/286 Запорожье - Львов будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января; № 233/234 Кривой Рог - Ивано-Франковск будет отправляться 24, 27, 30 декабря, 2, 5, 8, 11 января, в обратном направлении 25, 28, 31 декабря, 3, 6, 9, 12 января; № 226 Черновцы - Ивано-Франковск – Днепр будет отправляться 31 декабря, 5, 11 января; № 235/236 Харьков - Ужгород будет отправляться 22, 27, 30 декабря, 4, 7 января, в обратном направлении 23, 28 декабря, 1, 5 и 8 января; № 185/186 Львов - Ужгород будет отправляться 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 8 января; № 193/194 Ивано-Франковск - Львов будет отправляться 30 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря и 8 января; № 276/275 Львов – Днепр будет отправляться 23 декабря-11 января ежедневно, кроме 31 декабря, в обратном направлении 22 декабря -11 января ежедневно, кроме 31 декабря; № 63/64 Днепр - Одесса будет отправляться 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января; № 92/91 Константиновка - Одесса будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января, в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января; № 95/96 Черкассы - Львов будет отправляться 29 декабря, в обратном направлении 30 декабря; № 136/135 Черновцы - Белгород-Днестровский отправляться 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января, в обратном направлении 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7 9, 11 января; № 787/788 Харьков - Константиновка отправляться 25, 30 декабря, 1, 8 января, в обратном направлении 26, 31 декабря, 2, 9 января; № 747/748 Киев - Тернополь отправляться 25 декабря, 1 января, в обратном направлении 26 декабря, 2 января.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на эти поезд 25 декабря уже открыта на официальном онлайн-сервисе "Укрзализныци" по продаже и бронированию билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" временно приостановила услугу возврата билетов через интернет для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда.