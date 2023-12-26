Если вы из тех туристов, которые "любят глазами" – возможно, стоит выбрать следующее место для отпуска по цвету.

Существует целое множество признаков, по которым туристы выбирают место для отдыха. Один из них – визуальное восприятие.

Туристический журнал Conde Nast Traveler составил список потенциальных мест отдыха, которые можно выбрать на основе того, какой цвет больше всего нравится путешественнику.

1. Синий: пещера Мраморные часовни (Чили).

Синий – цвет, передающий уверенность и спокойствие. Именно эти чувства охватят любого, кто будет проплывать на лодке через знаменитые мраморные пещеры на озере Генерал-Каррера в чилийской Патагонии. Лучше всего ехать сюда осенью и весной, когда уровень воды в озере выше.

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Альтернативный вариант: деревня Чауэн (Марокко) или Часовня Душ в Порту (Португалия).

2. Зеленый: Тропический лес Хох в Вашингтоне (США).

Зеленый – цвет, символизирующий устойчивость и надежду. Тропический лес Хох на Олимпийском полуострове в Вашингтоне представляет из себя огромные джунгли, считающиеся единственным тропическим лесом в США.

Альтернативный вариант: здание Ксанаду в Кальпе (Испания) или рисовые поля Сапы (Вьетнам).

3. Красный: озеро Натрон (Танзания).

Такой цвет озеро Натрон, расположенное рядом со стратовулканом Ол Дойньо Ленгай, получило благодаря особым водорослям. Также на озере обитают фламинго, питающиеся этими самыми водорослями.

Альтернативный вариант: Красный форт Агрейн (Индия) или рыбацкие дома, разбросанные по архипелагу Лофотенские острова (Норвегия).

4. Желтый: округ Луопин (Китай).

В период с марта по июнь здесь появляются тысячи цветков рапса, превращая китайский округ Луопин в желтый океан.

Альтернативный вариант: Кафедральный собор Гранады (Никарагуа).

5. Белый: Аморгос (Греция).

Остров Аморгос, усыпанный белоснежными домиками, является прекрасной альтернативой таким туристическим "горячим точкам" Греции, как Миконос, Санторини или Парос.

Альтернативный вариант: Замерзший фьорд Илулиссат (Гренландия) или Белая пустыня (Египет).

6. Оранжевый: Фестиваль фонарей Йи Пэн (Таиланд).

Этот праздник проводится каждый год в полнолуние второго месяца календаря Ланна – обычно в середине ноября. Чаще всего фестивали проводятся на севере страны, особенно в таких городах, как Чиангмай.

Альтернативный вариант: гора Улуру (Австралия) или дюны Дедвлея (Намибия).

7. Розовый: Тулуза (Франция).

Тулуза получила звание "Розовый город Франции" из-за цвета кирпича, из которого построены его самые старые здания.

Альтернативный вариант: розовый город Джайпур (Индия) или солончаки небольшой рыбацкой деревни Лас-Колорадас в штате Юкатан (Мексика).

8. Фиолетовый: футуристические сады Supertree Grove (Сингапур).

Роща Супердеревьев состоит из 20 искусственных деревьев высотой от 25 до 50 метров, которые транслируют фиолетовое световое шоу, напоминая Пандору из фильма "Аватар".

Альтернативный вариант: лавандовые поля Бриуэги в Гвадалахаре (Мексика) или в пурпурный туннель из глициний в саду Кавачи Фудзи (Япония).

Как сообщал УНИАН, ранее второй по величине город Чехии Брно выбрали рождественской столицей Европы на 2024 год. Также туристам посоветовали ехать за праздничной атмосферой в следующем году в ирландский город Уотерфорд и испанский муниципалитет Альманса.

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