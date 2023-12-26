Существует целое множество признаков, по которым туристы выбирают место для отдыха. Один из них – визуальное восприятие.
Туристический журнал Conde Nast Traveler составил список потенциальных мест отдыха, которые можно выбрать на основе того, какой цвет больше всего нравится путешественнику.
1. Синий: пещера Мраморные часовни (Чили).
Синий – цвет, передающий уверенность и спокойствие. Именно эти чувства охватят любого, кто будет проплывать на лодке через знаменитые мраморные пещеры на озере Генерал-Каррера в чилийской Патагонии. Лучше всего ехать сюда осенью и весной, когда уровень воды в озере выше.
Альтернативный вариант: деревня Чауэн (Марокко) или Часовня Душ в Порту (Португалия).
2. Зеленый: Тропический лес Хох в Вашингтоне (США).
Зеленый – цвет, символизирующий устойчивость и надежду. Тропический лес Хох на Олимпийском полуострове в Вашингтоне представляет из себя огромные джунгли, считающиеся единственным тропическим лесом в США.
Альтернативный вариант: здание Ксанаду в Кальпе (Испания) или рисовые поля Сапы (Вьетнам).
3. Красный: озеро Натрон (Танзания).
Такой цвет озеро Натрон, расположенное рядом со стратовулканом Ол Дойньо Ленгай, получило благодаря особым водорослям. Также на озере обитают фламинго, питающиеся этими самыми водорослями.
Альтернативный вариант: Красный форт Агрейн (Индия) или рыбацкие дома, разбросанные по архипелагу Лофотенские острова (Норвегия).
4. Желтый: округ Луопин (Китай).
В период с марта по июнь здесь появляются тысячи цветков рапса, превращая китайский округ Луопин в желтый океан.
Альтернативный вариант: Кафедральный собор Гранады (Никарагуа).
5. Белый: Аморгос (Греция).
Остров Аморгос, усыпанный белоснежными домиками, является прекрасной альтернативой таким туристическим "горячим точкам" Греции, как Миконос, Санторини или Парос.
Альтернативный вариант: Замерзший фьорд Илулиссат (Гренландия) или Белая пустыня (Египет).
6. Оранжевый: Фестиваль фонарей Йи Пэн (Таиланд).
Этот праздник проводится каждый год в полнолуние второго месяца календаря Ланна – обычно в середине ноября. Чаще всего фестивали проводятся на севере страны, особенно в таких городах, как Чиангмай.
Альтернативный вариант: гора Улуру (Австралия) или дюны Дедвлея (Намибия).
7. Розовый: Тулуза (Франция).
Тулуза получила звание "Розовый город Франции" из-за цвета кирпича, из которого построены его самые старые здания.
Альтернативный вариант: розовый город Джайпур (Индия) или солончаки небольшой рыбацкой деревни Лас-Колорадас в штате Юкатан (Мексика).
8. Фиолетовый: футуристические сады Supertree Grove (Сингапур).
Роща Супердеревьев состоит из 20 искусственных деревьев высотой от 25 до 50 метров, которые транслируют фиолетовое световое шоу, напоминая Пандору из фильма "Аватар".
Альтернативный вариант: лавандовые поля Бриуэги в Гвадалахаре (Мексика) или в пурпурный туннель из глициний в саду Кавачи Фудзи (Япония).
Как сообщал УНИАН, ранее второй по величине город Чехии Брно выбрали рождественской столицей Европы на 2024 год. Также туристам посоветовали ехать за праздничной атмосферой в следующем году в ирландский город Уотерфорд и испанский муниципалитет Альманса.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Туристам рассказали, куда лучше не ехать в отпуск в 2024 году
- Названы лучшие пляжные направления в мире для посещения в 2024 году
- 2024 год может стать лучшим для наблюдения за северным сиянием за 20 лет
- Названы самые безопасные города мира для посещения в 2024 году – и они невероятны
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.