Не менее двух метров: после окончания карантина на пляжах Испании могут ввести обязательную дистанцию между туристами

Скорее всего, туристический сектор будет медленнее выходить из пандемии Covid-19, чем остальные сферы.

Переполненные когда-то пляжи Испании, возможно, никогда не будут прежними, поскольку власти могут распрядиться, чтобы отдыхающие загорали на расстоянии не менее 2 метров друг от друга даже после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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Об этом пишет The Sun.

В настоящее время все пляжи страны закрыты для всех, а купание в море запрещено, как минимум до мая. Но как только физические барьеры на набережной будут сняты, по словам министра туризма Испании Рейес Марото, туристам все равно придется некоторое время держать дистанцию, причем не только в пределах курортов и отелей, но и на пляжах.

По ее словам, туристический сектор будет медленнее выходить из пандемии Covid-19, чем остальные сферы. На фоне опасений, что туризм не удастся восстановить по крайней мере до 2021 года, власти Испании уже работают над поддержкой этой важной для экономики страны отрасли.

В беседе с испанской газетой El Pais Рейес Марото заявила, что планы правительства состоят в том, чтобы "переориентировать" Испанию как безопасное место с точки зрения здоровья и побудить испанцев отдыхать дома.

"Стимулирование национального туризма будет стоять на первом месте, международный туризм будет стоить дороже. Мы зависим от эволюции пандемии и должны гарантировать, когда откроется международный туризм, что человек, который приезжает в Испанию, является безопасным", - отметила министр туризма.

В то же время она констатировала, что рентабельность туристического сектора, несомненно, будет снижена, "потому что у нас не будет возможности мобилизовать 87 миллионов туристов, как сейчас".

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала туристам не спешить бронировать поездки на лето 2020 года в Европе, поскольку еще неизвестно точно, насколько затянется карантин из-за пандемии коронавируса.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что при самом оптимистическом сценарии восстановление путешествий по миру может произойти до конца этого лета.

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