Глава Еврокомиссии посоветовала туристам не спешить строить планы на летний отпуск в Европе

Уже забронировавших поездки туристов просят проявлять солидарность и не требовать полного возврата денег, а согласиться на перебронирование на более поздние даты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посоветовала туристам не спешить бронировать поездки на лето 2020 года в Европе, поскольку еще неизвестно точно, насколько затянется карантин из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает tagesschau.de.

"Советую с такими планами еще повременить. На июль и август в настоящее время никто не может сделать достоверных прогнозов", - заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag.

При этом фон дер Ляйен призвала финансово не нуждающихся клиентов, которые уже успели забронировать туры на лето, согласиться на перебронирование поездки на более поздние даты или получить депозит на свой счет на сайте того или иного туристического предприятия (транспорт, отель, турфирма), а не требовать возврат денег.

"В этом кризисе необходима всеобщая солидарность. Тем, для кого это возможно финансово, не стоит настаивать на деньгах, а помогать ваучерами, чтобы туристические компании могли преодолеть эти трудные недели", - отметила глава Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее во Всемирной туристической организации подсчитали, как сильно коронавирус обрушит индустрию путешествий.

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