В Германии начали формировать коллекции про коронавирус

Газетные статьи о развитии пандемии, видеоконцерты с балконов, аудиозаписи объявлений спасательных служб - все это свидетельства, которые не должны быть утрачены, считают в баварских музеях.

Музеи земле Бавария на юге Германии начали собирать коллекции, посвященные истории пандемии коронавируса.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

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"Такие коллекции важны для отечественных музеев", - говорит представитель Союза негосударственных музеев Баварии Вольфганг Штеблер.

По словам Штеблера, кризис, вызванный пандемией, уже сейчас является "историей медицины и современности". Ее показания - это, например, объявления о закрытии магазинов, ресторанов, пустые площади и общественные места. "Если мы сейчас не сделаем фото, то скоро они исчезнут", - говорит Штеблер.

Газетные статьи о развитии пандемии, видеоконцерты с балконов, аудиозаписи объявлений спасательных служб - все это свидетельства, которые не должны быть утрачены, считают в баварских музеях.

"Мы создаем онлайн-архив памяти региона. Те, кто сегодня сталкиваются с карантинными ограничениями, дистанционной работой и массовыми закупками запасов, вскоре станут свидетелями исторических событий", - говорит директор краеведческого музея Фихтельгебирге в городе Вунзидель Сабине Цеентмаер-Ланг.

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