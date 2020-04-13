В Германии начали формировать коллекции про коронавирус
Музеи земле Бавария на юге Германии начали собирать коллекции, посвященные истории пандемии коронавируса.
Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.
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"Такие коллекции важны для отечественных музеев", - говорит представитель Союза негосударственных музеев Баварии Вольфганг Штеблер.
По словам Штеблера, кризис, вызванный пандемией, уже сейчас является "историей медицины и современности". Ее показания - это, например, объявления о закрытии магазинов, ресторанов, пустые площади и общественные места. "Если мы сейчас не сделаем фото, то скоро они исчезнут", - говорит Штеблер.
Газетные статьи о развитии пандемии, видеоконцерты с балконов, аудиозаписи объявлений спасательных служб - все это свидетельства, которые не должны быть утрачены, считают в баварских музеях.
"Мы создаем онлайн-архив памяти региона. Те, кто сегодня сталкиваются с карантинными ограничениями, дистанционной работой и массовыми закупками запасов, вскоре станут свидетелями исторических событий", - говорит директор краеведческого музея Фихтельгебирге в городе Вунзидель Сабине Цеентмаер-Ланг.
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