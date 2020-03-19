Германия закрывает границы из-за коронавируса в Европе

В Украине пока зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельных.

Германия вводит внутренний пограничный контроль в авиационном и водном сообщении с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на МИД Германии.

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Пока планируется, что ограничение будет действовать 30 дней, чтобы снизить интенсивность распространения коронавирусной инфекции в стране.

Временные ограничения касаются и граждан третьих стран с правом на долгосрочное проживание в ЕС и указанных 5 странах.

Других граждан на границе не будут пускать без срочных причин для въезда.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.