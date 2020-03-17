Из-за карантина в Вене "застряли" 360 украинцев – очевидец

Часть украинцев находятся в буферной зоне австрийского аэропорта. Есть люди с малолетними детьми.

Из-за карантина в связи с коронавирусом в Украину не могут вернуться 360 граждан нашей страны, оказавшихся в Вене (Австрия).

Читайте такжеВ Стамбуле формируют списки украинцев, которые хотят вернуться на родинуОб этом УНИАН сообщила одесская художница Анастасия Жуня, которая сейчас находится в австрийской столице.

Она пояснила, что на вылет в Украину у нее были билеты на борт «Австрийских авиалиний», но в последний момент выяснилось, что рейс отменен. В указанной авиакомпании ей и другим гражданам Украины (жителям Одессы, Киева, Днепра и пр.) сообщили, что вылет не состоится, так как наше государство «перекрыло авиасообщение».

Единственная компания, которая осуществляет такие рейсы, - МАУ, на рейс которой им «перебили» билеты, но сегодня и этот рейс отменен.

Она рассказала, что люди, которые не могут вылететь из Вены, в социальных сетях объединились в группу и составили списки наших соотечественников.

«Всего – 360 человек. Какая-то часть из них находится в буферной зоне аэропорта. Так, одна женщина мне написала, что находится там уже вторые сутки. Душевые закрыты, воды нет, единственная еда – печенье в «автоматах», - рассказала Жуня.

По ее данным, нескольким украинцам «Австрийские авиалинии» ранее предоставили отель, из которого их уже выселили.

«Сейчас мы находимся в холле отеля, и не знаем, что с нами будет дальше», - сказала одесситка, акцентировав, что среди «застрявших» – много людей, которые путешествовали с малолетними детьми.

Она утверждает, что на самолете, который сегодня успел вылететь из Австрии в «Борисполь», были свободные места.

«Группа людей, которая попала на этот борт, в социальных сетях публиковала фото пустых мест. То есть, борт вылетел не полным... Непонятно, почему не забрали пассажиров с детьми…», - сказала одесситка.

По ее словам, проблему пытается решить дипредставительство Украины в Австрии –ищутся возможности отправки людей на родину.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба в социальных сетях размесил обращение к украинцам, проживающим в Австрии. В обращении сказано, что на родину не могут выехать сотни их соотечественников. Дипломат просит оказать содействие с размещением граждан, а также со спальными мешками, едой и т. д.

«Исходя из того, что они просят спальные мешки, нас, наверное, разместят на территории посольства. Но речь о 360 людях, маленьких детях…», - подчеркнула одесситка.

Как сообщал УНИАН, Украина с 17 марта закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.