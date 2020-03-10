Выставочный центр с музеем: старому терминалу аэропорта "Одесса" придумали новое применение

В настоящее время начаты переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли для разработки будущего концепта.

Аэропорт «Одесса» хочет перепрофилировать старый пассажирский терминал в выставочный центр с административными помещениями и музеем авиации.

Об этом сообщает avianews.com.

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Директор управляющей воздушными воротами компании «Международный аэропорт Одесса» Павел Прусак отметил, что предприятие начало переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли, чтобы разработать будущий концепт.

Сейчас аэровокзальный комплекс используется для размещения офисов обслуживающих компаний, таможенной и пограничной служб. Обслуживание всех рейсов с 16 февраля 2020 года переведено в новый терминал.

Старый аэровокзал открыли в 1961 году. Его площадь составила 8 тыс. кв. м. В качестве основного комплекса для обслуживания пассажиров он использовался до 2017 года, когда в новый терминал перевели прилеты всех рейсов.

Обслуживание вылетов начали переносить в новый терминал с лета 2019 года, и перевод почти всех рейсов завершился в конце декабря 2019 года. Последним 16 февраля 2020 года в новое здание перешел лоу-кост Ryanair.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.