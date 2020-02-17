Аэропорт "Одесса" перевел все рейсы в новый терминал

Накануне старый терминал аэропорта оставила последняя авиакомпания.

Аэропорт Одесса 16 февраля завершил перевод вылетов рейсов всех авиакомпаний в новый терминал. Таким образом, новый аэровокзальный комплекс теперь обслуживает всех прибывающих и отправляющихся путешественников.

Об этом сообщает avianews.com.

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Большинство авиакомпаний перешли в новый терминал 26 декабря 2019 года. В старом здании, построенном в 1961 году, до 16 февраля еще продолжал обслуживаться лоу-кост Ryanair. В аэропорту тогда это объяснили желанием авиакомпании выполнять посадку пассажиров в самолет без использования автобусов.

Со старого терминала люди могли пройти к самолету пешком, тогда как при использовании нового - они доставляются с помощью автобусов. Это связано с неготовностью нового перрона.

Новый терминал в Одессе начали строить в 2012 году. Он имеет площадь 29 тыс. кв. метров и предусматривает возможность установки четырех телетрапов, тогда как площадь советского аэровокзала составляет 8 тыс. кв. метров.

В 2017 году в новое здание перевели прилет внутренних и международных рейсов. С 2019 года здесь начали обслуживать вылеты сначала внутренних, а затем международных рейсов.

На первом этаже здания расположена зона регистрации пассажиров, вылетающих и зал прилета. На третьем уровне путешественники проходят контроль на авиационную безопасность, после чего попадают в зал вылета. Пассажиры международных рейсов дополнительно проходят таможенный и паспортный контроль.