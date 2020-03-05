Стало известно, когда в этом году откроется юбилейная выставка тюльпанов на Певческом поле

Большие выставки тюльпанов проходят на территории столичного ландшафтного парка "Певческое поле", начиная с 2010 года.

На Певческом поле в Киеве 17 апреля 2020 года стартует традиционная выставка тюльпанов, которая каждый год поражает своей красотой киевлян и гостей столицы.

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Как говорится на странице события в Facebook, выставка продлится до 10 мая. Кроме цветочных композиций, гостей ждет увлекательная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда, фуд-зона, разнообразные локации для отдыха взрослых и детей. Стоимость входных билетов: взрослый – 75 грн., детский – 25 грн. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Отметим, масштабные выставки тюльпанов проходят на территории столичного ландшафтного парка "Певческое поле", начиная с 2010 года. Так что нынешняя выставка станет юбилейной. Каждый год выставка имеет определенную тематику, какой она будет в 2020-м - пока не разглашается.

К примеру, вот так выглядела выставка тюльпанов на Певческом поле в 2018 году.

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