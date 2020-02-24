Спасатели нашли туристов, которые накануне заблудились в Карпатах

К поискам было привлечено 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

В Закарпатской области спасатели нашли четырех туристов и руководителя их группы, которые накануне заблудились в горах.

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Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, 23 февраля в 19:05 в Службу спасения поступила информация, что во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек.

«Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо туристов, 1993, 1994, 1996 и 2000 г. н., являются жителями Киева, а руководитель группы, 1993 г. н., из г. Кременец Тернопольской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и значительной лавинной опасностью. В частности, во время прохождения склона одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 04:35 24 февраля поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

По сведениям ГСЧС, в 05:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района.

В 06:00 поисковые работы были восстановлены, а в 12:07 группу туристов нашли. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы.

К поискам было привлечено 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.