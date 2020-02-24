В столице ОАЭ открылась новая зона развлечений (фото)
Новый квартал для семейного отдыха на набережной Marsa Mina открылся в круизном терминале порта Mina Zayed в Абу-Даби.
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Посетителей ждут бутики, рестораны и вагончики с едой, детская игровая площадка, а также стена для граффити длиной более километра, передает russianemirates.com.
Новый квартал станет первой достопримечательностью столицы для круизных туристов, прибывающих в порт. Кроме того, ожидается и значительный наплыв самих жителей столицы, которые будут проводить здесь выходные.
Специально для квартала магазинчики были сделаны из грузовых контейнеров, которые обновили и перекрасили. Как ожидается, развитие нового направления также поможет многих предприятиям малого и среднего бизнеса, в секторах торговли и общественного питания, реализовать их предпринимательские амбиции.
Квартал открыт круглосуточно, для посетителей доступна бесплатная парковка. В дальнейшем на территории будут проводиться мероприятия с живой музыкой и развлечениями для всей семьи.
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