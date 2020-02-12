Кто опаздывает меньше всего: рейтинг пунктуальности авиакомпаний в Украине

Украинские авиакомпании в январе выполнили почти 86% рейсов из аэропортов Украины согласно расписанию. Иностранные компании в январе осуществили почти 87% рейсов из украинских аэропортов по расписанию.

Министерство инфраструктуры Украины назвало самые пунктуальные украинские авиакомпании, которые выполняли рейсы из украинских аэропортов в январе 2020 года. Данные опубликованы на сайте Мининфраструктуры.

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По данным министерства, за указанный период 85,9% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены согласно расписанию, при этом отечественные авиакомпании осуществили 3378 рейсов.

Что касается иностранных авиакомпаний, то они в январе осуществили 86,6% рейсов из украинских аэропортов по расписанию, выполнив 2968 полетов.

Так, первое место в рейтинге пунктуальности авиакомпаний в Украине в январе этого года заняла «Мотор Сич», выполнившая 93,4% своих рейсов согласно графику. За ней следуют МАУ с показателем 91%, Windrose - 88,4%, YanAir – 80%, «Джоника» – 77,8%, Azur air Ukraine – 73%, SkyUp - 72,3%, «Браво» - 66,7%.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") в январе 2020 года увеличило количество обслуженных полетов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,8% - до 21 503.

По данным аэропорта «Борисполь», самыми пунктуальными авиакомпаниями в декабре 2019 года были Air Malta, Air Arabia со 100-процентным показателем выполнения рейсов по расписанию.

По данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозку пассажиров на 9,5% – до 13,7 млн человек, в том числе на международных линиях - на 9,7%, до 12,6 млн человек.

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